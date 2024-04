Home

27 Aprile 2024

Mister Green (Francesco Stefanini) Stupisce ancora, encomiabile la sua dedizione per il mantenimento dell’ambiente

Livorno 27 aprile 2024 – Impresa Mister Green, è record: raccolti 44,65 chili di rifiuti da via dell’Artigianato

Mister green non smette di stupire, era il 23 aprile quando raccolse una quantità mostruosa di rifiuti (oltre 32 chili) da via di Popogna e dopo due giorni si è superato con un’altra opera dai risultati impressionanti

Francesco Stefanini, meglio conosciuto come Mister Green, ha nuovamente dimostrato il suo impegno incrollabile per la pulizia dell’ambiente. Questa volta, ha superato se stesso raccogliendo un incredibile quantitativo di rifiuti: ben 44,65 chili, dalla zona di via dell’Artigianato.

Nel pomeriggio del giorno della Festa della Liberazione, Mister Green si è dedicato alla pulizia di un piazzale di Via dell’Artigianato. Nonostante le difficoltà, causate soprattutto dallo stato degradato in cui versava l’area a causa di lavori interrotti, ha deciso di intervenire per rendere il luogo più pulito e sicuro.

Giunto sul posto, ha iniziato subito a raccogliere i rifiuti utilizzando pinze e guanti spessi, dimostrando la sua determinazione e la sua passione per l’ambiente. Tra i rifiuti raccolti, oltre a sacchi stracolmi di detriti vari, ha trovato anche un lavandino e pezzi di auto, segno della gravità della situazione.

La sua impresa non è passata inosservata, infatti; durante l’operazione di pulizia, Mister Green ha ricevuto la visita di una giornalista di Toscana TV, a cui ha gentilmente regalato la maglia simbolo del suo impegno ambientale.

Dopo aver completato la pulizia, Mister Green ha contattato immediatamente AAMPS per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti raccolti; assicurandosi così che non rappresentassero più una minaccia per l’ambiente e per la comunità.

La sua dedizione e il suo impegno costante continuano a ispirare e a sensibilizzare sulla necessità di prendersi cura del nostro pianeta, dimostrando che anche piccoli gesti possono fare la differenza.

