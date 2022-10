Home

Impresa Pesca Livorno, pesca di precisione e sostenibile, Coldiretti organizza un incontro

15 Ottobre 2022

Livorno 15 ottobre 2022 – Impresa Pesca Livorno, pesca di precisione e sostenibile, Coldiretti organizza un incontro

Appuntamento lunedì 17 ottobre alle ore 11.30 presso la sala riunione di Coldiretti in via Grande, 110 a Livorno. L’incontro è rivolto agli operatori del settore in particolare armatori e pescatori.

Pesca di precisione, più tecnologica, più responsabile e più sostenibile per una migliore gestione degli stock ittici attraverso l’utilizzo di soluzioni mirate alla sostenibilità economica dell’impresa. Se ne parla lunedì 17 ottobre, alle ore 11.30, nella Sala Riunioni della Federazione Provinciale Coldiretti di Livorno in Via Grande 110 con il responsabile regionale di Impresa Pesca, Danilo Di Loreto.

L’incontro è l’occasione per presentare agli operatori del settore, in particolare agli armatori dei pescherecci, il progetto realizzato con il contributo del Mipaaf – Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacultura 2022 – 2014 Annualità 2022 per una pesca sostenibile, economica e sociale. L’innovazione ruota attorno al sistema di identificazione automatico installato a bordo delle imbarcazioni.

Il progetto nasce dall’esigenza di creare un’intesa tra imprese di pesca, operatori del settore economico, GDO, stakeholders, tutta la filiera e risorse alieutiche effettive disponibili senza creare un deficit al patrimonio dei nostri mari.

Obiettivi che possono essere raggiunti grazie alla riduzione degli orari di uscita in mare, minori consumi in materia dei costi di produzione ed il controllo e rintracciabilità del pescato.

Per informazioni www.livorno.coldiretti.it, pagina ufficiale Facebook @coldirettipisalivorno, canale YouTube ufficiale “Coldiretti Toscana”, Instagram @coldiretti_toscana

