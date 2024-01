Home

Sport

Basket

Impresa Us Uappala in C unica: batte il Costone Siena e inizia al meglio il 2024

Basket

12 Gennaio 2024

Impresa Us Uappala in C unica: batte il Costone Siena e inizia al meglio il 2024

Livorno 12 gennaio 2024 – Impresa Us Uappala in C unica: batte il Costone Siena e inizia al meglio il 2024

Grandissima prestazione di Uappala Us Livorno basket, che, al ritorno in campo dopo la pausa natalizia, piazza il colpaccio e supera al Cosmelli la prima della classe, quel Costone Siena, reduce da ben 10 vittorie consecutive. Un successo, quello amaranto, non dovuto al caso o a qualche episodio fortunato, ma costruito, voluto e soprattutto ampiamente meritato. In vantaggio praticamente da subito, la squadra di Mori ha tentato molte volte l’allungo decisivo (andando addirittura a 19 punti sopra nel secondo quarto), e comunque è sempre stata in abbondante controllo, grazie alla prestazione super del capitano Alessio Iardella, in serata di grazia, coadiuvato da una splendida prestazione di insieme. Una vittoria che porta due punti, ma dà nel contempo un’immensa consapevolezza dei mezzi a disposizione. Il modo perfetto per cominciare il 2024.

Le parole di coach Marco Mori:

«Una grande prestazione, voluta. Nei quindici giorni di stop, che ci hanno avvicinato alla partita, abbiamo fatto un ottimo lavoro atletico, i ragazzi si sono impegnati forte, sulla spinta della vittoria ottenuta a Montevarchi. Benissimo in difesa, sia tatticamente che come applicazione, e abbiamo spinto più di Siena, nonostante fosse al completo, reduce dalla vittoria di Coppa Toscana, e molto motivata a portare avanti il suo programma. Con questi due punti ci rimettiamo in carreggiata per il quarto posto, anche se il percorso è lungo e difficile e abbiamo poco tempo per la prossima partita a Prato contro la Union. Siamo carichi, gli obiettivi sono ben chiari. E voglio ringraziare i ragazzi che hanno dato il massimo, con dedizione, non solo oggi, ma in tutto il periodo delle vacanze natalizie».

Il tabellino: Sergio, Del Monte 7, Iardella 32, Fulceri, Pantosti 16, Bertolini 6, Bernardini, Fantoni 5, Simonetti, Mori 11, Giannetti, Dell’agnello 11. All. Mori. Ass. Ramagli

Impresa Us Uappala in C

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin