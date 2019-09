Home

Imprese ed alluvione, presto incontro Comune-Regione per sveltire i rimborsi

13 settembre 2019

A breve un incontro con la Regione per sveltire le procedure di supporto finanziario

Livorno – “La volontà dell’Amministrazione Comunale è di stringere un rapporto significativo con le imprese livornesi per garantire sviluppo ed espansione”. Lo ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti durante l’incontro che si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale, alla presenza degli assessori Gianfranco Simoncini e Rocco Garufo, con le imprese alluvionate.

Le imprese hanno illustrato le difficoltà in atto rispetto ai rendiconti e hanno apprezzato il confronto con l’Amministrazione Comunale, il primo, a distanza di due anni dall’alluvione.

“Abbiamo ripreso i dati sottolineando che a due anni dall’alluvione solo due imprese hanno ottenuto il nullaosta per il sostegno finanziario”, ha aggiunto l’assessore Simoncini, “ altre 20 hanno in corso l’istruttoria di valutazione da parte di Sviluppo Toscana, 57 le imprese che devono ancora consegnare i rendiconti , delle 69 complessive ammesse al finanziamento. Le richieste presentate erano in tutto 73”.

Le aziende hanno segnalato problemi in merito alla normativa nazionale che ha portato lungaggini e difficoltà.

Dall’incontro è scaturita una proposta dell’assessore Simoncini: “L’Amministrazione Comunale intende promuovere un incontro con la dirigente del settore sviluppo economico della Regione e Sviluppo Toscana, soggetto gestore dei contributi, per verificare la possibilità di sveltire la procedura di supporto finanziario. L’incontro di sera – conclude l’assessore Simoncini – è stato inoltre, l’occasione per una riflessione sugli strumenti di sostegno alle imprese, sulle tematiche relative alle aree per gli insediamenti produttivi e per annunciare iniziative che si svolgeranno nei primi giorni.”