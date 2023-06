Home

In 24 ore ore i carabinieri ritrovano e restituiscono uno scooter rubato, denunciato un 22enne

27 Giugno 2023

Capoliveri (isola d’Elba, Livorno) 26 giugno 2023 – Sono bastate poco più di 24 ore ai Carabinieri del

Comando Stazione di Capoliveri per scoprire l’autore del furto di un motociclo, rubato alle prime luci dell’alba del 25 giugno dal garage di un residente in quel Comune.

Dalla ricezione della segnalazione, i Carabinieri si sono immediatamente attivati per individuare il

responsabile. Hanno iniziato un lavoro certosino, analizzando tutti gli elementi di prova a loro

disposizione compresa la videosorveglianza presente in zona.

La conoscenza del territorio ha poi permesso, nel giro di poche ore, di rintracciare l’autore del furto e rinvenire lo scooter nelle pertinenze della sua abitazione.

Alle contestazioni mosse, il giovane ladro di 22 anni, non ha potuto che ammettere le proprie responsabilità.

Nonostante gli elementi indiziari già verificati, i militari hanno approfondito il controllo sul

soggetto, all’esito del quale sono stati trovati i medesimi abiti che indossava all’atto del furto e

ottenuto ulteriore riscontro alla dinamica in ipotesi, nonché rinvenuto 5 grammi di hashish nella sua

disponibilità.

Il motociclo è stato subito restituito al legittimo proprietario mentre l’autore del reato denunciato

all’Autorità Giudiziaria per il furto in abitazione e segnalato al Prefetto di Livorno in ordine al

ritrovamento dello stupefacente.

