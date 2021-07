Home

Ambiente

23 Luglio 2021

In arrivo 38 campane del vetro, i mastelli saranno rimossi nei prossimi giorni

I mastellini potranno essere usati per trasportare il vetro da casa alle campane

Livorno 23 luglio 2021

AAMPS collocherà ulteriori 38 campane stradali per la raccolta degli imballaggi in vetro nei quartieri Leccia, Scopaia, Salviano-Costanza e Vittoria che si vanno ad aggiungere alle 14 già presenti.

Complessivamente ci saranno su tutto il territorio comunale 140 campane stradali di colore verde a disposizione delle utenze domestiche per la raccolta dedicata.

Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno:

“La decisione di modificare il servizio rientra nel novero dei numerosi cambiamenti che progressivamente stiamo introducendo per migliorare la raccolta dei rifiuti nel suo complesso a favore della cittadinanza.

Questa sperimentazione avrà la durata di 4 mesi.

Se a fine anno i risultati attesi rispetteranno le previsioni, migliorando la qualità della frazione raccolta e trovando l’ampia soddisfazione dei cittadini, potremmo estendere questa modalità di raccolta del vetro a tutta la città.

Mi preme ringraziare l’azienda per il notevole sforzo organizzativo profuso nonché i lavoratori per la disponibilità dimostrata ad operare introducendo cambiamenti che daranno un valore aggiunto ad un servizio già particolarmente apprezzato”.

Raphael Rossi, Amministratore Unico di AAMPS:

“Il sistema di raccolta degli imballaggi in vetro fatto con le campane stradali è attualmente il più vantaggioso ed efficace e garantisce un prelievo di materiale da avviare a riciclo di assoluta qualità.

In più permette un aumento della capacità di intercettare gli imballaggi favorendo l’utenza nel corretto conferimento.

Confidiamo nella consueta collaborazione dei cittadini così da favorire fin da subito le corrette modalità di conferimento di questa frazione di rifiuti”.

AAMPS avvisa i cittadini che i contenitori condominiali per la raccolta del vetro saranno rimossi nei prossimi giorni.

· Le utenze domestiche che ad oggi hanno utilizzato i mastelli per la raccolta porta a porta potranno tenerli in dotazione utilizzandoli per il trasporto del vetro dalla propria abitazione alla campana di riferimento.

· Le utenze non domestiche non avranno cambiamenti nel servizio di raccolta in essere.

Per vedere dove si trovano le campane stradali per gli imballaggi in vetro ci sono due opzioni:

1. clicca qui per visionare l’elenco strade: https://bit.ly/3kJiZjp

2. clicca qui per accedere alla sezione web dedicata (digitando poi strada e civico): https://bit.ly/2TtF4HB

Per ulteriori informazioni: 800031266 (da rete fissa); 0586416350 (da rete mobile); info@aamps.livorno.it, facebook/twitter/app (“AAMPS Livorno”).

