In arrivo due gemelli per Nigiotti, Enrico presto papà

15 Dicembre 2022

Livorno 15 dicembre 2022

Enrico Nigiotti, oramai affermatissimo cantante cantante livornese, ha annunciato oggi che sta per diventare papà di due gemellini!

Il cantante per dare l’annuncio ha scelto il suo profilo Instagram dove ha postato la foto della compagna col pancione e scrive:

“È tutto un conto alla rovescia verso di voi… Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre!!! Non so cosa aspettarmi… Non so come sarà e non so come sarò… So solo che la parola PER SEMPRE avrà finalmente un vero significato. “Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno”.

Maso e Duccio, Ci si vede presto bimbi.”

