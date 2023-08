Home

In arrivo il Food Rock Festival, 10 giorni di cibo e musica alla Rotonda

3 Agosto 2023

In arrivo il Food Rock Festival, 10 giorni di cibo e musica alla Rotonda

Livorno 3 agosto 2023

Terza edizione di FOOD ROCK FESTIVAL LIVORNO che si terrà come sempre presso la bellissima Rotonda di Ardenza dal 11 al 20 agosto 2023.

Dieci serate all’insegna della migliore musica dal vivo, del buon cibo con lo Street Food delle migliori cucine, con stand aperti dalle 18.00 alle 24.00, un luna park dove i bambini ma anche i più grandi potranno divertirsi.

Eventi musicali ai quali si potrà assistere con INGRESSO LIBERO e GRATUITO ogni sera con un occhio ed un orecchio rivolto alla musica di qualità. Basta leggere il programma musicale e si nota una varietà di proposte e generi musicali di prim’ordine.

L’evento è patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Livorno e dalla Provincia di Livorno.

Dagli organizzatori Ciantelli Piero e dalla Labronica Eventi di Veronica Gennari un ringraziamento agli amici sostenitori che troverete riportati in questa brochure. Per info concerti e street food potrete contattarci tramite WhatsApp oppure chiamare i numeri telefonici 380 1309115 e 331 3192823 infine contattarci sulla pagina Facebook Food Rock Livorno.

VENERDI 11 AGOSTO

lo spettacolo inizierà un po’ più tardi per la concomitanza molto vicina in linea d’aria con il Festival Mascagnano ma puntuali alle 23.00 partirà IKO al secolo MIKOL ZANNI alla voce e chitarra che propone brani inediti alternati a cover a riprova che il nuovo è arte e bello ed un artista lo è quando ha qualcosa di suo da dire. Accompagnato NICOLA BARONTINI alla chitarra STEFANO SILVESTRI al basso e CARLO PEVERI alla batteria.

SABATO 12 AGOSTO

tempo di ambientarsi e si assiste alla migliore tribute band italiana e non solo degli AC/DC ossia gli ACI-DI che riproporranno tutti i maggiori successi di Angus Young e compagni. (Leggi: “Acidi”) è una cover band tributo agli AC/ DC, e nasce nel novembre del 2010. Il repertorio contiene le canzoni più famose ed evocative della loro storia, riconosciute ormai come icone mondiali dell’hard rock.

Il progetto è cresciuto vertiginosamente in popolarità e fiducia, ha collezionato apprezzamenti e consensi in tutti gli eventi a loro dedicati sia per l’impressionante somiglianza vocale con il cantante Brian Johnson, che per le movenze e “look” dello scatenato Angus di casa!

L’impatto sonoro e scenografi co degno del sound originale degli AC/DC li hanno accreditati da chi li segue come miglior AC/DC Tribute in Italia. La front line, da diversi anni è composta dai seguenti musicisti: DARIO CISOTTO (Ciso Rock) – Lead Vocal as Brian Johnson; RICCARDO ZANETTE Lead Guitar as Angus.

Le esibizioni nella media di cento concerti all’anno richiamano sempre un cospicuo numero di appassionati sia in territorio italiano che in Francia, Svizzera, Austria, Croazia, e Slovenia. A dicembre 2016 con il video della canzone natalizia Jingle Bells rifatta in chiave AC/DC, raggiungono le 85.000 visualizzazioni nel giro di qualche settimana a livello mondiale.

Il Video Promo Ufficiale pubblicato a inizio 2017 si attesta ad oggi attorno alle 455.000 visualizzazioni sempre a livello mondiale.

DOMENICA 13 AGOSTO ore 20.30

sarà di scena come open act la labronica band degli ECLETTICA realtà consolidata che propone da sempre brani inediti e qualche cover ben scelte.

Alle 21.30 tornano dopo lo scorso anno KIKKO & LA COMBRICOLA DEL BLASCO (Tributo a Vasco Rossi) La COMBRICOLA DEL BLASCO nasce nell’aprile del ‘99, nella sala prove-studio “la ROKKA” di Phil Ranise, a Moltedo (nell’entroterra Imperiese).

Kikko racconta: “era pomeriggio ricordo che stavo esplodendo! mi fermai ad una cabina telefonica, chiamai Phil e gli dissi stasera vengo da te, voglio cantare, piuttosto con le basi, ma voglio cantare! La sera la sala era occupata, ma la band mi invitò a cantare Vasco…e fu l’inizio dell’avventura”.

Il frontman, KIKKO SAUDA piu’ di 1400 concerti sulle spalle. È un animale da palcoscenico, che non è lì per imitare come tanti: è nato così! Alla chitarra RENZO LANZIANI, che ha militato in diverse rock band locali e, nel giro di pochi anni, ha suonato in tutta Italia, in Francia e nell’Est Europeo. Al basso, LUCA GABBRY che è arrivato allo “strumento dopo aver suonato pianoforte e chitarra.

Alla Batteria RAMON ROSSI che vanta importanti collaborazioni (Ron, Shell Shapiro, Loredana Bertè ed altri). Alle tastiere, FEDERICO BERSIA che è arrangiatore specializzato in ‘Tecniche interattive per le arti digitali’ alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.

LUNEDI 14 AGOSTO

aprono la serata alle 20.30 REBEL & NICK Rebecca Toschi, in arte REBEL, canta sin da quando ero piccola. Quella del canto è una passione che l’accompagna da anni.

Ha partecipato alla settima edizione di “Ti lascio una canzone” cantando in tutte le puntate e, inoltre, è stata varie volte ospite di Bruno Vespa a “Porta a Porta”.

Nicola Barontini, in arte NICK, è un chitarrista livornese che da circa dieci anni suona in vari progetti, quali i “Fuori Sagoma” ed “IKO”.

Ha partecipato a numerose pubblicazioni ed inediti con la “Per” di Lorenzo Iuracà. Come head liner della serata una band da non perdere assolutamente visto che per molti compreso MOGOL si tratta della migliore tribute band italiana a Lucio Battisti ossia BATTISTI tribute con LEANDRO GHETTI.

MARTEDI 15 AGOSTO

Ferragosto avremo in apertura gli SLEMZ BOYZ praticamente il futuro del rock trattandosi di bambini vista la loro età di soli 9 anni. LEONARDO PACI chitarra, ETHAN SKIDMORE batteria, STEFANO GIORGI tastiera, ZENO LASCIALFARI basso, MATTEO FRIZZI voce.

Proporranno brani rock e saranno i degni front line dei NORGE la tribute band fiorentina dei Led Zeppelin una vera e propria macchina da guerra rock con la voce clone Plant di JACOPO MEILLE, FEDERICO BOTTAI alla chitarra.

MERCOLEDI 16 AGOSTO.

Sarà la volta della band conosciuta in tutta Europa come tribute dei Metallica ossia SAD Europea Metallica Tribute Intensamente attivi sin dal 2004, la band continua a calcare i palchi più importanti d’Europa portando la musica dei Four Horsemen in un tributo energico e dal sound estremamente curato e potente.

Riconosciuti ufficialmente dal Fanclub dei Metallica in Italia “Zonametallica – Italian Metallica local chapter #350”, i SaD sono in forte amicizia anche con il chapter ufficiale tedesco “St. Germany” presente in alcuni dei più importanti show della band, come la première del concerto con orchestra (SaD – Symphony & Metallica – S&M).

A poca distanza dal traguardo di mille show che includono i più prestigiosi club d’Europa, dall’inizio della carriera i SaD hanno visto diversi appassionati musicisti che, assieme al fondatore Mattia Montin, hanno contribuito alla crescita della band.

Oggi i SaD sono:

Mattia Montin – Voice / Rhythm guitar Eddie The Spot – Lead guitar Matteo Bertoldi – Bass guitar Ronnie Battizocco – Drums. In apertura la band MK5 EVOLUTION band livornese storica che vede alla voce VALENTINA CERRAI, MASSIMO SUARDI alla voce e chitarra, PAOLO SAINI tastiere, FAUSTO GROSSI chitarra, LUCIANO TROVATO al basso, ANDREA QUAGLI alla batteria.

GIOVEDI 17 AGOSTO ALESSIO COLOMBINI

cantautore livornese che ha partecipato anche all’edizione del festival di Sanremo nel 1983 arrangiatore e collaboratore nei programmi di Funari dal 1993 al 1997. Proporrà live successi Beatles.

Subito dopo il rapper FRABOLO vero mattatore con il D.J ONSEJE e alla batteria LORENZO SALVADORI. MOLL FLANDERS. band che viene da concerti importanti dall’ HALF MOON di Londra a LA CLACQUE di Genova insieme ai mitici GLEEMAN.

La formazione vede il chitarrista ALESSANDRO DE FUSCO ; alla voce ELLIS RED in arte ,MANUELA ABATE nella vita ,bravissima cantante genovese che riesce a spaziare facilmente tra generi musicali differenti , che dispone di una presenza magnetica e di una vocalità unica non artefatta ; PIERO CIANTELLI è il batterista che è anche un po’ manager della band e MATTEO NICCOLINI il saggio e bassista della band, il cantante MAX NOTA fiore all’occhiello vocale della band .

La band presenterà in anteprima anche dei brani che faranno parte del nuovo vinile ( un lavoro di un anno )con canzoni inedite e cover rock anni ’70 .

Per l’occasione saranno sul palco musicisti d’eccezione provenienti da tutta Italia come:

il torinese SIMONE LOMBARDO cornamusa – flauti irlandesi – traverso- ghironda; LEONARDO LUCCHESI pianoforte e tastiere; FABRIZIO FILIPPELLI violino; ELISABETTA CASAPIERI violoncello; il genio FRANCESCO LANDUCCI sitar, bouzuki, strumenti antichi, cetra, varie percussioni. l’esibizione musicale in certi brani sarà accompagnata dalla scuola ISABELLYDANCE SCHOOL DI SAMIR scuola di danza del ventre di Grosseto.

VENERDI 18 AGOSTO

in apertura avremo i RANZGEN band riminese a riprova che il FOOD ROCK propone band proveniente da ogni dove, musicisti professionisti nome derivante dal tibetano che significa indipendenza e riproporranno successi rock, un viaggio musicale da Chuck Berry ai Led Zeppelin. Alla voce chitarra RICKY CARDELLI al basso FRANCESCO CARDELLI, ENRICO CIUK GIANNINI alle tastiere e sax e alla batteria MARCO VANNONI. Subito dopo sarà la volta dei DRESSED TO KISS. Trenta anni di live oltre 1200 concerti in Italia, Europa anche Inghilterra. Documentario dalla Fox productions Italy storia della band.

Tantissimi altri eventi TRL live, documentario band trasmesso all’ interno del Road to ruins festival, anche live in America a New York festival dei Beatles cinquantesimo anniversario dei Beatles, l’unica non tribute dei Beatles concessa al Festival… fotografati da James Mollison per il suo libro the Disciples, foto di gruppo concessa alla band dai Kiss al meet and greet di Verona nel 2008 Dressed to kiss una storia vera.

SABATO 19 AGOSTO.

Rock e lo facciamo nei migliori dei modi LA NUOVA ESPRESSIONE band livornese molto attiva con molte serate capitanata dal cantante MORENO LENZI che dispone di una versatilità di brani diversi e una potenza vocale davvero importante.

Compongono la band il bassista TINO TOZZI, il chitarrista GIOVANNI DI ROCCA il tastierista chitarrista MARCO LENZI il batterista ROBERTO GUERRINI, il jolly artistico MAURO PIETRINI e le coriste MONICA BRUCIONI e STEFANIA PAGANI. Apriranno a una band particolare ossia ULTRA VISION tribute band dei DEEPECHE MODE.

Dalle prime esibizioni live la band ottiene ottimi riscontri, ricevendo dal pubblico innumerevoli apprezzamenti: Il look di tutti i componenti, l’ottima riproduzione musicale, le accurate scelte dei brani, performance e di coinvolgimento del pubblico di ogni singolo elemento ed in particolare del frontman Rocco, diventano i loro punti di forza.

Gli ULTRA VISON si affermano in brevissimo tempo in molti dei club più importanti della provincia di Milano, Varese e Bergamo ma anche al di fuori della regione Lombardia, inoltre su grandi palchi esteri come il Beraria H in Romania.

Richiesti dal pubblico “devoto” dei Depeche Mode, la loro grande dote è quella di essere capaci di coinvolgere a pieno anche il pubblico di vario genere. Claudio Barbara batteria, sequencer , Luciano Barbara: Tastiere, basso ; Matteo Radice: chitarra, tastiere, cori ; Rocco Serafino frontman voce principale”.

DOMENICA 20 AGOSTO.

ECLIPSES tribute Pink Floyd, fondata nel 2019 dal chitarrista GIACOMO FERRIGNO. Riproporre il sound dei Pink Floyd nei primi anni della loro carriera e nello specifico rappresentare in occasione del 50° anniversario, il famosissimo film concerto “Live at POMPEI” uscito nelle sale cinematografiche nel 1972. Il resto della band è composto da MARCELLO LELLI al basso, ENRICO ANGELI alla batteria e ANDREA STOPPA alle tastiere. Le origini del sound psichedelico dei Pink Floyd rispecchiano la magia e l’atmosfera di un’eclissi, da questo l’origine del nome della band. In apertura della serata il duo tribute al molleggiato Celentano lo YUPPI DUO alla chitarra Nicola Barontini e alla voce GAETANO GRANIERO.

