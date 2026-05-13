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In arrivo il telelaser, è capace di rilevare la velocità ad un chilometro di distanza

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13 Maggio 2026

In arrivo il telelaser, è capace di rilevare la velocità ad un chilometro di distanza

Rosignano Marittimo (Livorno) 13 maggio 2026 In arrivo il telelaser, è capace di rilevare la velocità ad un chilometro di distanza

Si sta andando verso l’estate, la stagione che porta sul nostro litorale e comunque su tutto il territorio un gran numero di turisti. E a garanzia della sicurezza della circolazione, il comando della Polizia locale del Comune di Rosignano Marittimo ha deciso di informare tutti i cittadini e le cittadine che in estate verranno intensificati i controlli per verificare il rispetto della normativa in materia di rispetto dei limiti di velocità, materia disciplinata dall’articolo142 del Codice della Strada. Le pattuglie automontate potranno anche contare su un nuovo dispositivo di accertamento in dotazione chiamato telelaser modello TruCam. Si tratta di un impianto che rileva e registra la velocità di un veicolo a partire, in condizioni ottimali, anche ad oltre un chilometro di distanza, grazie alla possibilità di poter usare un sofisticato e modernissimo sistema a infrarossi. Per garantire l’accuratezza dei rilevamenti, la velocità di ogni veicolo viene misurata 66 volte con intervalli di 33/100 di secondo, riducendo al minimo il margine di errore. Inoltre TruCam è in grado di riconoscere automaticamente la classe di ogni veicolo (auto, camion o motociclo) ed utilizzare limiti di velocità specifici per quella tipologia di mezzo. Questo strumento è dotato di peso e di ingombro limitato e quindi può essere trasportato ed adoperato con molta facilità.

Fino ad ora il servizio di controllo della velocità mediante utilizzo di strumentazione autovelox veniva svolto impiegando due pattuglie: una aveva il compito di alloggiare il dispositivo e registrare i veicoli con velocità non adeguata, l’altra fungeva da posto di controllo per intimare l’alt ai conducenti e sanzionarli. Il servizio telelaser, invece, potrà essere svolto da una sola pattuglia, con notevoli risparmi di tempo e di personale: saranno gli stessi operatori a scattare la fotografia e a fermare il veicolo. Non solo, se con l’autovelox la fotografia viene scattata solo quando il veicolo è in prossimità della strumentazione, il telelaser ha la possibilità di scattare la fotografia già a centinaia di metri di distanza. Restano ferme le garanzie di visibilità dei controlli per il cittadino, in quanto dovranno essere apposti i cartelli di “controllo elettronico della velocità” per informare gli utenti della strada del servizio in corso.