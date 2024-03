Home

11 Marzo 2024

11 marzo 2024 – In arrivo la cometa 12P, come osservarla

La Cometa 12P/Pons-Brooks: Uno Spettacolo Celeste da Non Perdere

Nel vasto teatro del cielo, una vecchia conoscenza sta per fare il suo ritorno: la cometa 12P/Pons-Brooks. Con il suo ciclo orbitale di 71 anni, questa affascinante cometa appartenente alla famiglia delle comete di tipo Halley ha catturato l’immaginazione degli osservatori del cielo fin dal suo primo avvistamento nel lontano luglio 1812, opera dell’astronomo Jean-Louis Pons.

Il prossimo 21 aprile 2024, la 12P/Pons-Brooks farà il suo perielio, raggiungendo il punto più vicino al Sole e offrendo agli appassionati di astronomia un’opportunità unica per osservarla. Sebbene per ammirarla sia necessario l’uso di binocoli o telescopi, questa cometa promette uno spettacolo altrettanto memorabile grazie alla sua luminosa coda e alle suggestive immagini già catturate dal Virtual Telescope Project in Toscana.

Gli appassionati di astronomia avranno l’occasione di seguire la 12P/Pons-Brooks mentre si dirige verso il perielio. La cometa sarà visibile circa 90 minuti dopo il tramonto del Sole, bassa sull’orizzonte nord-ovest, tra le stelle della costellazione di Andromeda. A partire da inizio aprile, potrebbe diventare debolmente visibile ad occhio nudo sotto cieli particolarmente bui, mentre la sua visibilità migliorerà fino a metà aprile.

Il Virtual Telescope Project offrirà agli appassionati la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming, consentendo a chiunque di godere della vista della cometa dal comfort di casa propria. Questa struttura avanzata, dotata di telescopi robotici, si trova in una delle aree meno inquinate dalla luce artificiale in Italia, garantendo immagini di qualità eccezionale.

Per chi desidera osservare la cometa direttamente dal cielo, ecco alcune date da segnare sul calendario:

12 marzo: La cometa passerà a 2° a nord di Delta Andromedae.

13-14 marzo: La 12P/Pons-Brooks lascerà Andromeda ed entrerà nella costellazione dei Pesci, garantendo una visibilità alla sera.

22 marzo: La cometa passerà entro 3° della Galassia del Mulino a Vento, rappresentando una fase ideale per gli esperti di fotografia.

26-27 marzo: La 12P/Pons-Brooks si sposterà dalla costellazione dei Pesci a quella dell’Ariete, passando vicino a Hamal, la stella più luminosa della costellazione.

31 marzo: La cometa sarà a meno di 0,5° da Hamal.

