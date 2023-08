Home

29 Agosto 2023

Livorno 29 agosto 2023 – In arrivo nuove rastrelliere e colonnine per gonfiare le ruote delle bici

A breve arriveranno in città 75 nuove rastrelliere per parcheggiare le nostre biciclette.

Ad annunciare la notizia l’assessore Giovanna Cepparello che prosegue:

“Alcune saranno molto eleganti e prestigiose, come quella che vedete in foto, che abbiamo visto ovviamente a Rimini, con grandi lettere che comporranno nomi di 4 donne e uomini livornesi importanti. Altre saranno più semplici, ma comunque solide e comode.

Le rastrelliere, lo ricordiamo, sono fondamentali anche per scoraggiare il parcheggio delle bici sul marciapiede, che va a creare una barriera assai problematica per le persone con disabilità.

Oltre alle rastrelliere, arriveranno per la prima volta in città 5 colonnine per gonfiare le ruote, utilissime anche in previsione dell’aumento del turismo ciclabile legato alla #cicloviatirrenica.

Un altro piccolo passo avanti!”

