Home

Cronaca

In attesa del distretto di via del Mare, apre la sede Livorno Sud nei locali della Misericordia

Cronaca

27 Settembre 2021

In attesa del distretto di via del Mare, apre la sede Livorno Sud nei locali della Misericordia

LIVORNO, 27 settembre 2021

Si è aperto questa mattina nei locali della Misericordia di Antignano, in via Mondolfi, la nuova sede temporanea del distretto socio sanitario Livorno Sud che rimarrà aperta fino al completamento dei lavori alla struttura di Via del Mare.

“Siamo riusciti dopo un iter complesso che ci ha portato a risolvere una serie di problematiche – spiega Cinzia Porrà, direttore della Zona Livornese – ad aprire questa nuova sede che offre servizi sanitari e amministrativi a tutta la cittadinanza della parte sud della città. Ringraziamo i cittadini per la pazienza dimostrata e confidiamo che il distretto possa dare risposte di qualità, evitando spostamento verso Salviano, in attesa della apertura della sede difinitiva”.

Il distretto si trova nei locali posti al primo piano della struttura e sono raggiungibili sia tramite scale sia con ascensore. È aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 13.30 mettendo a disposizione, oltre a un servizio di check point e accoglienza, anche un Cup per la prenotazione di esami e visite, l’anagrafe sanitaria per il cambio di medico e pediatra (10-12.30), un punto prelievi (7.15-10.45) e un consultorio per adulti con la presenza anche di un ginecologo che si avvale di un ecografo multispecialistico e una sala che sarà utilizzata per i corsi di preparazione al parto. Una volta avviate le attività di base, il progetto dell’Asl è quello di ampliare le prestazioni specialistiche da mettere a disposizione.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin