In Azione, ai Pancaldi a Livorno, l’assemblea Toscana del terzo polo

9 Novembre 2022

Livorno 9 novembre 2022

ASSEMBLEA REGIONALE PER LA TOSCANA IN AZIONE

L’Assemblea Regionale per la Toscana in Azione, che si svolgerà a Livorno il prossimo 12 novembre, sarà l’occasione per analizzare l’ottimo risultato del Terzo Polo alle recenti elezioni politiche. In Toscana il risultato ha sfiorato il 9,5% , si tratta di un esito migliore rispetto al livello nazionale. L’Assemblea dovrà pure definire la linea politica e le prospettive di lavoro ed organizzative in vista delle prossime elezioni amministrative.

Ma a Livorno si parlerà anche della nascente federazione tra Azione ed Italia Viva.

“È un momento molto importante per il nostro partito – afferma Marco Remaschi segreterario regionale del partito di Carlo Calenda – . La scelta di correre insieme alle elezioni dello scorso 25 settembre, non resterà un’esperienza fine a sé stessa. Azione ed Italia Viva hanno intrapreso un percorso di integrazione politica volto a creare un’area liberal progressista, europeista ed atlantista capace di leggere i bisogni del Paese e soprattutto in grado di proporsi come forza di governo. In questo contesto la Toscana darà sicuramente un importante contributo all’Assemblea nazionale di Azione del 19 novembre a Napoli.”

L’assemblea dei delegati , che si terrà presso il Meeting & Conference Centre Pancaldi (Viale Italia 56) alle ore 9,00 è aperta anche agli iscritti e ai simpatizzanti.

