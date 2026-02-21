Home

Cronaca

21 Febbraio 2026

Livorno 21 febbraio 2026 In azione per l’ambiente: Mr. Green e Laura ripuliscono il Moletto d’Ardenza

Un pomeriggio di sole si è trasformato in un gesto concreto di cura e responsabilità verso il territorio. Al Moletto d’Ardenza, Mr. Green e Laura hanno dedicato tempo ed energie alla raccolta dei rifiuti plastici abbandonati, contribuendo a restituire decoro a uno degli spazi più frequentati e amati della città.

Armati di aste, guanti e sacchi forniti da AAMPS, i due volontari hanno raccolto oltre cinque chilogrammi di plastica. Bottiglie, imballaggi e frammenti dispersi tra scogli e passeggiata sono stati rimossi con pazienza e determinazione, in un’azione semplice ma significativa.

L’iniziativa dimostra come anche un piccolo gruppo – o addirittura due sole persone – possa fare la differenza. Il valore del gesto va oltre il peso dei rifiuti raccolti: è un messaggio di attenzione, di rispetto e di amore per il proprio territorio.

Il Moletto d’Ardenza rappresenta un punto di incontro e di relax per tanti cittadini. Preservarne la bellezza significa tutelare un bene comune, ma anche lanciare un segnale culturale: l’ambiente non è responsabilità di qualcun altro, bensì di tutti.

La determinazione e l’entusiasmo condiviso da Mr. Green e Laura mostrano che l’impegno civico può essere contagioso. E che ogni azione, anche la più piccola, contribuisce a costruire una comunità più consapevole e attenta.