In bacino a Livorno lo splendido Alchemist, 62 metri della Sanlorenzo

Cronaca

15 Novembre 2023

In bacino a Livorno lo splendido Alchemist, 62 metri della Sanlorenzo

Livorno 15 novembre 2023 – In bacino a Livorno lo splendido Alchemist, 62 metri della Sanlorenzo

Il primo “tagliando” affidato alla competenza della Gestione Bacini spa

L’Alchemist con i suoi 62 metri è cronologicamente l’ultima dimostrazione della competenza e della qualità del lavoro del cantiere navale Gestione Bacini spa di Livorno, fattori che hanno fatto sì che questo yacht fosse loro affidato per il suo ingresso in bacino per il suo primo “tagliando”.

L’imbarcazione è stata infatti costruita nel 2022 dai cantieri Sanlorenzo ed ha una larghezza massima di 11,9 metri. Strutture in metallo, raggiunge una velocità di 16,5 nodi, con un pescaggio massimo di 3,2 metri. A bordo trovano comodamente ospitalità 12 passeggeri mentre l’equipaggio può arrivare fino a 14 membri.

Entro le festività natalizie il superyacht, che batte bandiera delle isole Cayman, sarà restituito all’armatore nel suo splendore ed in piena efficienza.

“Questo è uno dei lavori in cui il nostro cantiere è specializzato – afferma il direttore Fabrizio Nelli – insieme al refitting intensivo di yacht di grandi dimensioni. Contemporaneamente portiamo avanti l’attività di costruzione: adesso ad esempio abbiamo in realizzazione sovrastrutture in metallo per megayacht di 44, 47 e 50 metri”

“Abbiamo previsioni di crescita per le nostre tipologie di lavoro – commenta il presidente Marco Fiorillo – e ci stiamo organizzando per poter dare nei prossimi anni al cantiere spazi e strutture più adeguati alle possibilità di sviluppo che ci sono nel settore dei megayacht, sia per la costruzione, che per la riparazione ed il refitting”.

