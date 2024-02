Home

Cronaca

In bici con un coltello di 21 cm, denunciato un 50enne

Cronaca

3 Febbraio 2024

In bici con un coltello di 21 cm, denunciato un 50enne

Livorno 3 febbraio 2024 – In bici con un coltello di 21 cm, denunciato un 50enne

I Carabinieri della Stazione di Ardenza durante un servizio di pattuglia notturno nel territorio di loro giurisdizione; hanno sottoposto a controllo un uomo, in sella ad una bicicletta e hanno deciso di identificarlo.

Alla richiesta dei militari di esibire i documenti l’uomo ha tentato di scappare, senza riuscire nel suo intento; infatti è stato subito bloccato.

Date le circostanze, i carabinieri lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso un pugnale a serramanico della lunghezza complessiva di 21 cm, occultato in una tasca del giaccone e pronto per essere utilizzato per l’offesa alla persona.

Non avendo saputo fornire alcuna giustificazione sul motivo del trasporto, l’arma impropria è stata sequestrata e per il detentore, un 50enne di origini straniere ma domiciliato a Livorno, è scattata la denuncia a piede libero per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin