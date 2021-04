Home

“In Borgo Dj H24 non stop”, il Comitato: “Sparate aggressive, la solidarietà va anche meritata”

22 Aprile 2021

Livorno 22 aprile 2021

La riflessione del comitato Borgo Vera dopo la pubblicazione di un post di un ristoratore:

” Questa estate si inaugura con Dj 24 H non stop. Allacciatevi le cinture “.

“Parole forti ed aggressive nel post di un ristoratore di Borgo che minacciano la serenità di famiglie residenti e le norme vigenti nelle pubbliche strade,

Dopo i numerosi incontri con il Sindaco Salvetti e l’Assessore Cepparello, nei quali è emersa tutta la drammaticità vissuta dai residenti e commercianti durante la sperimentazione di Borgo pedonale dell’ estate 2020, queste parole fanno ancor più male.

L’Amministrazione ha più volte chiesto di fare un sacrificio ai commercianti e ai residenti di Borgo, che si sono mostrati disponibili a concedere qualche fine settimana di solidarietà ai ristoranti.

Forse nessun ristorante di Livorno ha ricevuto mai tante attenzioni come accade in Borgo, dove si vuole chiudere addirittura una strada importante a beneficio di pochi.

Ma la solidarietà bisogna anche meritarsela e non sono certo queste ” sparate aggressive” che , oggi come nei fatti della passata sperimentazione, testimoniano solo la volontà di non voler rispettare i cittadini o le leggi vigenti.

Si vuole fare i ristoratori o gli impresari di musica e concerti?

L’assessore Cepparello propone Borgo Lab , una sorta di non meglio identificato patto sociale fra i cittadini coinvolti in Borgo.

Quale patto sociale si può instaurare con chi dall’ inizio dimostra tanta arroganza e disprezzo?

Nessun patto sociale può prescindere dal rispetto delle leggi vigenti in materia di ordine pubblico,sicurezza o emissioni inquinamento acustico nelle strade del centro città, soprattutto in orari notturni.

I residenti nutrivano parecchi dubbi sull’opera di mediazione dell’Amministrazione comunale ed attendono ancora risposte del sindaco. A questo punto una domanda la fanno i cittadini :

a Livorno possono esistere zone franche dove il Sindaco o il Questore non possono intervenire?”

