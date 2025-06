Home

In bus al mare gratis il sabato e la domenica

9 Giugno 2025

Livorno 9 giugno 2025 In bus gratuitamente con il bus 20 dalla Rosa a Chioma

Dal prossimo week-end sarà possibile raggiungere gratuitamente tutti i punti balneabili della costa livornese tra Antignano e Chioma (partendo dalla Rosa e ritorno) sul bus n.20 ogni sabato e domenica, e anche il giorno di Ferragosto.

Viene lanciata la campagna “Al Mare in 20”, il servizio estivo voluto e finanziato dal Comune di Livorno a seguito di un progetto presentato dai ragazzi della Commissione Ambiente e Mobilità Studenti e Studentesse del Comune di Livorno, ed è stata realizzata grazie alla collaborazione e alla disponibilità di Autolinee Toscane.

E’ solo una delle novità lanciate questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Comunale dall’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello. Presenti all’incontro il responsabile dell’ufficio Mobilità del Comune di Livorno Francesco Repetti, Simone Talamucci e Riccardo Nannipieri di Autolinee Toscane, Marco Chimenti del Consiglio di Zona 5 e Daniela Marini presidente di Vivi Antignano.

La linea 20, a differenza dello scorso anno partirà dal quartiere La Rosa, via Machiavelli, con frequenza di circa 30 minuti, transitando in andata e ritorno, dai quartieri di Ardenza e Antignano, raggiungendo Chioma in circa 20 minuti. Sarà quindi possibile, comodamente e gratuitamente, e senza l’assillo di trovare parcheggio, le discese a mare più belle di questo tratto di costa (tra le quali il Parco Marino del Boccale, Calafuria, Sassoscritto, Calignaia, Cala del Leone, Baia del Rogiolo, la Spiaggetta, Baia dei Paolieri, i Calloni, Lido del Chioma).“Ci sono buone notizie che riguardano il trasporto pubblico locale – ha voluto sottolineare l’assessora Cepparello – che a Livorno sta andando benissimo. Abbiamo avuto un incremento nella vendita dei biglietti e degli abbonamenti – e per questo abbiamo deciso di accogliere le esigenze e le sollecitazioni dei cittadini e migliorare e potenziare le linee.

Ci sono stati due importanti cambiamenti. Il primo riguarda la Cigna che come sapete ad oggi era servita da una navetta, da un taxi navetta e che invece da ora in poi sarà servita da un autobus strutturato che è il numero 15. Questa è una novità totale, nel senso che è una rivisitazione della linea che attualmente collega la Leccia alla stazione.

Questa linea diventerà più lunga, infatti collegherà la Leccia, la stazione e il quartiere La Cigna. Le buone notizie riguardano il trasporto pubblico locale che, sottolineo, a Livorno sta andando benissimo.

L’altra grande novità riguarda la linea notturna 21, che fino ad ora si è fermata ad Ardenze. Dal giorno 11 arriverà fino ad Antignano e terminerà le corse alle 2 due notte.

E poi l’altra grande novità di quest’anno riguarda appunto la linea 20. Ricordo che la linea 20 era stata richiesta nel 2023 dagli studenti della Commissione Ambiente e Mobilità che avevano chiesto una navetta per il Romito.

L’abbiamo provata in due versioni, nel ’23 in una versione domenicale, nel ’24 in una versione invece che durava tutta la settimana. Abbiamo deciso di fare una sorta di via di mezzo per cui quest’anno la linea 20 si muoverà il sabato e la domenica. Cosa importante, sarà gratuita. Non partirà da Antignano, ma partirà dalla Rosa in maniera da collegare il quartiere della Rosa, molto popoloso, con Ardenza Terra, attraverso Ardenza Terra e Antignano Terra al Romito. Antignano Terra, lo ricordo, significa anche il mare di Antignano, perché da Antignano Terra al mare ci sono cento metri scarsi.

Il quartiere de La Rosa offre un bel bacino di parcheggi, si entra così nella logica del parcheggio scambiatore.

Ricordo anche che quest’anno, in occasione del Giubileo la funicolare di Montenero sarà gratuita la domenica fino al 26 ottobre”.

Il presidente di At-Autolinee Toscane Gianni Bechelli ha inviato una dichiarazione: “Come AT-Autolinee Toscane apprezziamo molto la scelta del Comune di Livorno di sostenere la mobilità collettiva con varie azioni fra cui, ultima, anche con la gratuità della Linea 20, perché si tratta della concretizzazione di una visione strategica comune: aumentare la qualità della vita di residenti e turisti a Livorno riducendo le emissioni nocive in atmosfera attraverso la crescita dei clienti dei bus e la riduzione delle auto private. Ad esempio andare al mare con la Linea 20 in bus, non solo è gratuito ( grazie all’intervento dell’amministrazione comunale), veloce (bastano 20 minuti) sicuro e semplice (non c’è da trovare parcheggio o rischiare la multa sul parabrezza), ma è molto ecosostenibile perché riduce di circa 2/3 le emissioni di co2 che servono per coprire la stessa distanza a bordo di un auto”.

In dettaglio i cambiamenti .

LINEA 20 a Livorno

A Livorno, viene lanciata la campagna “Al Mare in 20” il servizio estivo voluto dal Comune di Livorno, che quest’anno si svolgerà il sabato, la domenica e a ferragosto dalle ore 8 alle ore 20. La linea permetterà di raggiungere gratuitamente, grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, i punti balneabili della costa livornese tra Antignano e Chioma.

Questa linea, è stata voluta e finanziata dall’Amministrazione Comunale a seguito di un progetto presentato dai ragazzi della Commissione Ambiente e Mobilità Studenti e Studentesse del Comune di Livorno, ed è stata realizzata grazie alla collaborazione e alla disponibilità di at.

La linea a differenza dello scorso anno partirà dal quartiere La Rosa, transitando in andata e ritorno, dai quartieri di Ardenza e Antignano, raggiungendo Chioma in circa 20 minuti. Sarà quindi possibile, comodamente e gratuitamente, e senza l’assillo di trovare parcheggio, le discese a mare più belle di questo tratto di costa (tra le quali il Parco Marino del Boccale, Calafuria, Sassoscritto, Calignaia, Cala del Leone, Baia del Rogiolo, la Spiaggetta, Baia dei Paolieri, i Calloni, Lido del Chioma).

Variazione linea 15. E’ la modifica più sostanziale perché si tornerà a coprire col servizio di linea la zona artigianale del Picchianti (compresi anche alcuni poli ambulatoriali importanti) e una parte di zona residenziale che insiste sull’area. Nella sostanza, la vecchia linea 15 che connetteva i quartieri sud di Leccia, Salviano, Padula con Centro Commerciale Fonti del Corallo e Stazione (Via Masi), prolungherà per la zona del Picchianti e raggiungerà poi la Stazione C.le dopo aver transitato dal sottopasso de La Cigna e via Donnini. La frequenza sarà di un passaggio l’ora.

Il percorso della linea 15 sarà il seguente:

STAZIONE C.LE – ARTIGIANATO – V. MASI PARK FS – P.TA A TERRA – LECCIA

Variazione Linea 21 (notturna) : prolungherà il percorso fino a Miramare-Via Pigafetta, in virtù di detta variazione, essendo la linea legata alla 22, la frequenza di entrambe passerà a 40 minuti.

Il percorso della linea notturna 21 sarà il seguente:

STAZIONE – CARDUCCI – ARDENZA MARE – ANTIGNANO – ARDENZA TERRA – GARIBALDI – STAZIONE

La novità sta che arriva fino al quartiere di Antignano.

Linee 16 e 18. Inoltre, con la partenza del servizio estivo, come avviene già da alcuni anni, le linee 16 e 18 arriveranno al mare; questi i percorsi:

LINEA 16: Leccia – Collinaia – Adenza Terra – Ardenza Mare

LINEA 18: Ardenza Terra – Giambruni – Curiel – Collinet – Ardenza Terra – Ardenza Mare

Funicolare gratuita tutte le domeniche e a ferragosto fino al 26 ottobre

Convenzioni per gli abbonati At che prevedono vari sconti :

Al fine di incentivare la mobilità sui bus At-autolinee toscane ha studiato molte promozioni per i propri abbonati. Ricordiamo ad esempio, nell’area vicina a Livorno, gli sconti speciali riservati agli abbonati at per Il Cavallino Matto, l’Acqua Village, il Cinema Teatro 4 Mori, l’Acquario di Livorno, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa a Calci, Villa Reale a Marlia, e tanti altri ancora.

Proprio seguendo questa scelta di incentivi per la mobilità collettiva, at-autolinee toscane è alla ricerca continua di partner locali e territoriali interessati a collaborare per offrire vantaggi ai clienti dei bus. In particolare, at-autolinee-toscane, sta esplorando la possibilità di proporre sconti su beni o servizi, sia a livello regionale che territoriale, favorendo al contempo la visibilità e il valore dell’attività individuata con l’inserimento sul sito web di at dei riferimenti del partner e del vantaggio offerto.

Per cui le promozioni per gli abbonati at sono in continuo aggiornamento e ampliamento e i vantaggi sono comunicati e diffusi anche attraverso canali digitali quali newsletter e comunicazioni dirette agli abbonati, ma at consiglia anche di controllare sempre anche l pagina https://www.at-bus.it/ it/scopri/promozioni-abbonati dove vengono via via aggiornate le varie promozioni.