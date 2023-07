Home

7 Luglio 2023

Livorno 7 luglio 2023 – In bus gratis a Livorno: ecco quando. Tutte le agevolazioni estive

Si ricorda che fino al 27 agosto tutte le corse in bus notturne dei prefestivi e tutte le corse diurne della domenica saranno gratuite.

Gratuite anche le corse notturne e diurne del giorno di Ferragosto.

Questa agevolazione per i cittadini è resa possibile grazie ad un ingente impegno finanziario del Comune che ha investito € 83.352.

La nuova misura si aggiunge al servizio inaugurato nel mese di giugno “Al mare in 20”, la nuova Linea 20, totalmente gratuita che accompagna i livornesi al mare da Antignano a Quercianella: un servizio che si svolge ogni domenica, dalle 8 del mattino fino alle 20 di sera fino al 14 settembre.

“E’ aumentato sensibilmente l’impegno del Comune di Livorno per una mobilità sostenibile – sottolinea l’assessora Giovanna Cepparello – il Comune, in collaborazione con Autolinee Toscane, garantisce con proprie risorse agevolazioni per i cittadini che desiderano usare il trasporto pubblico locale. Usando il mezzo pubblico nel fine settimana da un lato i cittadini evitano traffico e problemi di parcheggio soprattutto sul lungomare, dall’altro lato contribuiscono a garantire una migliore sostenibilità ambientale”.

