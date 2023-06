Home

In casa Don Bosco arriva il giovane coach William Pandolfi

14 Giugno 2023

Livorno 14 giugno 2023 – In casa Don Bosco arriva il giovane coach William Pandolfi

Si amplia la grande famiglia della Pallacanestro Don Bosco; sbarca, infatti, in rossoblu il giovane coach William Pandolfi. Un tecnico che, nonostante abbia appena 23 anni, gode di ottime referenze dopo le positive esperienze con la Dierre Basket di Reggio Calabria.

William arriva a Livorno con grande entusiasmo e regalerà alla Pallacanestro Don Bosco gran voglia di lavorare ed acquisire nuove esperienze con una delle migliori società del panorama cestistico nazionale.

La soddisfazione di William la si nota anche dalle sue prime parole da coach rossoblu: “Quando ho ricevuto la chiamata di una società così importante come la Pallacanestro Don Bosco, che ha scritto la storia del nostro basket, sono stato colto dall’emozione. Sono molto entusiasta di poter vivere questa bellissima esperienza, sono sempre stato affascinato dalla realtà cestistica di Livorno. Ringrazio con tutto me stesso la Pallacanestro Don Bosco per l’opportunità che mi concede, non vedo veramente l’ora di cominciare”.

