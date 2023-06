Basket

20 Giugno 2023

Livorno 20 giugno 2023 –

In casa Fides Livorno conferma per Riccardo Bellavista

Classe 2001, inizia dalle giovanili Don Bosco per approdare nella stagione 19/20 con la prima squadra in C Gold.

Nel 2021/22 disputa un ottimo campionato in C Silver con Libertas Liburnia e nello scorso anno è con noi al Fides.

Giovane, talentuoso, con voglia di migliorarsi.

“Cercavamo un giocatore con queste caratteristiche e lo abbiamo in casa.

Un altro tassello per il Fides del futuro.

Per crescere, insieme!”