4 Giugno 2022

In centinaia in piazza Mazzini per Ditonellapiaga (Foto e video)

Livorno 4 giugno 2022

In centinaia in piazza Mazzini a Livorno per assistere al concerto di Ditonellapiaga, una delle rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo.

Ha conquistato il disco d’oro per l’esplosivo e provocatorio Chimica, brano che ha cantato in coppia con Rettore sul palco dell’Ariston.

Con il suo album d’esordio Camouflage ha entusiasmato il pubblico presente

Tra nu-soul e R’N’B, frenetici ritmi latin e virate psichedeliche, inebrianti canzoni pop e sofisticate sonorità elettroniche, Margherita ha portato sul palco i brani di Camouflage, alcuni dei quali riarrangiati per l’occasione, accompagnata dai suoi fidati collaboratori: Benjamin Ventura al piano e synth; Alessandro Casagni alla batteria e Adriano Matcovich al basso e moog.

Camouflage è il perfetto autoritratto di un’artista in grado di vestire i panni di icona urban, femme fatale di un film noir ma anche ragazza della porta accanto. I tredici brani cantati costituiscono un caleidoscopio di emozioni, amori, ricordi, paure e insicurezze, sogni e aspirazioni, delusioni e rinascite.

