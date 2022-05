Home

18 Maggio 2022

In centinaia per “La notte dei Musei”

Livorno, 18 maggio 2022

Più di un centinaio di persone ha colto l’occasione per visitare in notturna i musei civici in occasione dell’iniziativa “La notte dei Musei” che si è tenuta, dopo due anni di interruzione per l’emergenza sanitaria, lo scorso sabato 14 maggio.

La manifestazione che dal 2005 si svolge in contemporanea in tutta Europa, è stata ospitata sia al Museo Fattori dove per l’occasione l’orario di chiusura era stato prolungato fino alle 22, sia al Museo della Città.

In entrambe le strutture museali, che per la sera dell’evento hanno praticato tariffe agevolate per l’ingresso, erano previste visite guidate gratuite che hanno registrato il tutto esaurito: al Museo Fattori la visita guidata ha permesso di scoprire la straordinaria collezione permanente che custodisce significative opere che vanno dalla tradizione macchiaiola alle moderne avanguardie; al Museo della Città il tour prevedeva letture teatralizzate per narrare, attraverso cronache, poesie e racconti, frammenti della storia di Vittore Grubicy de Dragon, l’artista al quale fino al 10 luglio Livorno ha dedicato una mostra.

L’evento “La notte dei musei” ha rappresentato anche l’occasione per far conoscere ai visitatori del Museo Fattori i rinnovati spazi dedicati alla biglietteria e al bookshop , dopo i recenti lavori. Il nuovo allestimento, che ha reso maggiormente visibile il punto vendita, ha riscontrato ampi consensi come dimostra l’andamento delle vendite di pubblicazioni e gadget.

