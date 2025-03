Home

In città non solo piccioni e gabbiani, Lipu: Atlante degli uccelli nidificanti a Livorno al via i censimenti, tutti possono partecipare

18 Marzo 2025

In città ci sono soltanto piccioni e gabbiani?

Osservando meglio, ci accorgiamo che la realtà è ben diversa: in ciascuna area urbana italiana sono presenti almeno 50 specie di uccelli nidificanti, e ciò nonostante che la biodiversità sia minacciata dall’incessante consumo di suolo e da una gestione del verde non sempre corretta.

L’atlante ornitologico è il metodo di indagine più accurato e approfondito: il primo atlante degli uccelli di Livorno riguardò il periodo 1992-1993 (venne pubblicato nel 1994 nella collana Quaderni dell’ambiente del Comune di Livorno), mentre il secondo coprì gli anni 2006-2013 e uscì come monografia della rivista Ecologia Urbana – www.ecologia-urbana.com. All’epoca vennero individuate 74 specie nidificanti.

Essendo trascorsa una decina di anni dalla fine del precedente, è auspicabile procedere a un aggiornamento (utilizzando la stessa metodologia), come da indicazioni del Gruppo di lavoro nazionale sugli atlanti ornitologici urbani.

Oltre a essere un documento scientifico e divulgativo, l’atlante rappresenta una base conoscitiva con diverse applicazioni, ad esempio nella pianificazione urbanistica, nella progettazione e cura del verde, nella gestione delle specie “problematiche/opportuniste” (quali piccioni/colombi e gabbiani reali). Tale ruolo è stato riconosciuto anche da Ispra, che ha inserito gli atlanti ornitologici tra gli indicatori di qualità urbana.

Inoltre, nell’ambito dei censimenti si incoraggia la collaborazione da parte di tutti, compreso scolaresche e turisti, tanto da rappresentare una delle occasioni migliori per implementare la “citizen science” (scienza che si realizza con il contributo dei cittadini).

Chi desidera potrà ad esempio segnalare una capinera sentita cantare in un parco, un occhiocotto nella siepe del giardino di casa, oppure un nido di gabbiano reale su un tetto.

Per facilitare sono disponibili istruzioni e schede per i rilevatori, dove oltre al nome della specie andrà annotata la data, il luogo esatto di osservazione e altre eventuali informazioni sul comportamento e le attività degli uccelli (legate alla nidificazione).

È quindi arrivata l’ora di tendere l’orecchio sopra al rumore delle auto, per imparare i canti degli uccelli, e divertirsi a fare birdwatching anche nelle aree verdi urbane.

Contatti: marco.dinetti@lipu.it – www.lipu.it

