In CNA la V edizione del Premio Cambiamenti, innovazione, creatività, passione e competenza delle nuove aziende livornesi

26 Ottobre 2021

Mercoledì 27 alle 14 in CNA la V edizione del Premio Cambiamenti

Innovazione, creatività, passione e competenza delle nuove aziende livornesi

Livorno 26 ottobre 2021

Saranno premiate a Livorno mercoledì 27 alle ore 14.00, presso la sede provinciale della CNA, le finaliste della sessione locale del Premio Cambiamenti, giunto alla sua V edizione nazionale.

“Cinque le aziende selezionate fra le nuove nate in provincia di Livorno – spiega la coordinatrice del premio Ilaria Niccolini – individuate secondo le caratteristiche proprie della competizione che vogliono premiate l’innovazione e la creatività applicate non soltanto per le nuove tecnologie o professioni, ma anche nel reinventarsi il tradizionale: R3DMate, Soft Doodles, Lilab, Immersiva e EcoGeko”.

Alla prima classificata andrà un premio di 1.000 euro in servizi del Sistema CNA di supporto alle imprese, 500 alla seconda, 300 alla terza. Previsti anche un premio “Imprenditoria Giovani” ed un premio “Imprenditoria Donna”.

Le prime due classificate saranno ammesse alla finale regionale del 4 novembre a Firenze. La finale nazionale si terrà invece a Roma il 19 novembre, con un primo premio di 20mila euro in denaro od in crowfunding. Nell’ultima edizione l’azienda livornese KMedia di Federico Debetto arrivò tra le prime 10 aziende italiane.

