Home

Provincia

Isole

Elba

In discoteca con l’ambulanza, denunciato un 28enne per danneggiamento e furto d’uso

Elba

27 Aprile 2023

In discoteca con l’ambulanza, denunciato un 28enne per danneggiamento e furto d’uso

Isola d’Elba (Livorno) 27 aprile 2023 – In discoteca con l’ambulanza, denunciato un 28enne per danneggiamento e furto d’uso

Per raggiungere una discoteca della vicina Capoliveri, la notte tra domenica e lunedì scorsi, un 28enne residente sull’Elba, con precedenti di polizia, per circa un’ora, si sarebbe impossessato di un’autoambulanza dell’associazione di volontariato Pubblica Assistenza di Porto Azzurro, parcheggiata in quella piazza Eroi della Resistenza unitamente ad altri veicoli di emergenza.

A notte inoltrata, il giovane si sarebbe agevolmente impadronito delle chiavi del mezzo, lasciate in un vano esterno del veicolo, ed avrebbe utilizzato l’ambulanza per raggiungere il parcheggio della discoteca.

Trascorso del tempo all’interno del locale, quando ormai quest’ultimo era prossimo alla chiusura, il giovane sarebbe tornato a bordo del veicolo e, imboccata la strada in direzione di Porto Azzurro, si sarebbe fermato, lasciando salire altri giovani dai portelloni posteriori per poi ripartire.

Rientrato a Porto Azzurro, il ragazzo avrebbe riposizionato l’autoambulanza nel medesimo stallo da dove era stata prelevata, evitando di destare sospetti nei volontari della Pubblica Assistenza i quali, sollecitati dalla ricezione di un video che inquadrava il loro veicolo nei pressi della discoteca di Capoliveri la notte precedente, l’indomani mattina constatavano che era stato effettivamente prelevato, utilizzato per percorrere circa 40 km e poi riparcheggiato al suo posto ma con un danno rilevante sulla fiancata destra mentre non sono stati riscontrati ammanchi o danneggiamenti alle apparecchiature mediche.

A fronte della denuncia contro ignoti presentata dal responsabile dell’associazione, i Carabinieri di Porto Azzurro hanno rapidamente individuato e denunciato il presunto autore dell’irresponsabile gesto il quale sarà chiamato a rispondere di furto d’uso e danneggiamento aggravati.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin