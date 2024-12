Home

23 Dicembre 2024

Livorno 23 dicembre 2024 In discoteca con un manganello, denunciato un 30enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione della criminalità diffusa disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno in linea con le disposizioni condivise in sede di Comitato Provinciale presso la Prefettura di Livorno, hanno deferito in stato di libertà un uomo sulla trentina di origini nordafricane per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

I carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione degli addetti alla sicurezza di una discoteca labronica che avevano notato l’uomo in atteggiamenti aggressivi e molesti nei confronti della clientela. Giunti sul posto, i militari hanno identificato l’uomo e dopo aver eseguito a suo carico una perquisizione personale, gli hanno rinvenuto addosso un manganello telescopico estensibile della lunghezza complessiva di 40 cm, del cui possesso in quella circostanza non è stato in grado di fornire una giustificazione valida.

Al termine degli accertamenti, quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed il trentenne è stato denunciato in stato di libertà all’AG labronica per porto abusivo di oggetti atti a offendere.