In escandescenza con una bottiglia in mano molesta i passanti, in carcere un senegalese 28enne

17 Febbraio 2024

San Vincenzo (Livorno), 17 febbraio 2024 – In escandescenza con una bottiglia in mano molesta i passanti, in carcere un senegalese 28enne

Arrestato un extracomunitario di 28 anni per resistenza e lesioni a P.U. e danneggiamento aggravato

Alle ore 17:00 circa di ieri, l’equipaggio della volante della polizia del Commisariato di Piombino in servizio di controllo veniva inviato in via della Stazione nel comune di San Vincenzo (LI). Lì veniva segnalato un soggetto esagitato in strada che, imbracciando una bottiglia di vetro contenente presumibilmente vino, dava in escandescenza, molestando i passanti impauriti.

La pattuglia, giunta sul posto, rintracciava il segnalato grazie anche alla descrizione fornita da dei passanti.

I poliziotti cercavano subito di identificare l’uomo, incontrando però la sua decisa opposizione. L’uomo cercava più volte di venire allo scontro con gli agenti, arrivando a colpirli tanto da costringerli, per contenere la sua aggressività; ad ammanettarlo e condurlo per l’identificazione presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Piombino.

Il senegalese colpiva con forti e ripetuti calci entrambe le portiere posteriori dell’autovettura di servizio danneggiandole.

In considerazione della gravità delle sue condotte e della sua recidività a simili comportamenti, veniva tratto in arresto ed associato alla Casa Circondariale “Le Sughere” di Livorno.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

