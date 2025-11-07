In escandescenza e armato di spranga, denunciato un 30enne

Home

7 Novembre 2025

I Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno effettuato un intervento presso un supermercato cittadino a seguito di una segnalazione di un giovane in atteggiamento minaccioso. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno individuato un 30enne di origini straniere in evidente stato di alterazione che brandiva una lunga asta di metallo, minacciando e mettendo in pericolo l’incolumità degli avventori.

I militari, in ragione del suo stato alterato, hanno richiesto ausilio sanitario al 118 per riportarlo alla calma e poter condurre gli accertamenti di polizia giudiziaria in relazione alla condotta dell’uomo.

Sono seguite fasi concitate in cui lo stesso ha opposto strenua resistenza, rendendo necessario un trasporto in ospedale per una valutazione più approfondita circa il suo stato di salute. Nel frattempo gli uomini dell’arma hanno ricostruito la dinamica dell’evento, appurando che, prima di recarsi presso l’esercizio commerciale, sarebbe stato sorpreso da un cittadino indebitamente all’interno della propria abitazione estiva, dove si era introdotto a sua insaputa. Quest’ultimo avrebbe esperito un tentativo bonario per allontanarlo per cui lo straniero, dapprima accondiscendente all’invito, avrebbe poi fatto ritorno presso l’abitazione con un bastone in mano proferendo frasi minacciose e farneticanti verso il proprietario per poi allontanarsi. Il proprietario dell’appartamento ha immediatamente chiamato il 112 NUE che, tramite la centrale operativa dei carabinieri di Cecina, ha fatto intervenire un equipaggio del Nucleo Radiomobile in servizio esterno di pronto intervento; ciò ha consentito ai militari di rintracciare rapidamente l’uomo nei pressi del supermercato, ubicato vicino all’abitazione del cittadino che ha richiesto l’intervento, dove lo ha bloccato evitando il proseguire dell’azione delittuosa. È stato poi appurato, anche mediante la visione del circuito di videosorveglianza di pertinenza e delle testimonianze raccolte, che lo stesso avrebbe anche danneggiato alcuni semafori della zona di passaggio. Al termine dell’operazione i carabinieri lo hanno denunciato a piede libero all’AG competente di Livorno per resistenza, danneggiamento e violazione di domicilio, nonché porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.