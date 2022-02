Home

17 Febbraio 2022

In fiamme auto all’Elba, duplice intervento dei vigili del fuoco in 15 minuti (Foto)

Isola d’Elba (Livorno) 17 febbraio 2022

Duplice intervento per il personale vigili del fuoco di Portoferraio nello spazio di 15 minuti

Prima un incidente stradale sulla provinciale per Campo, poi alle 18.30, mentre il personale metteva in sicurezza i mezzi; è arrivata una chiamata per una auto che si è incendiata durante la marcia in località S. Martino nei pressi della villa Napoleonica

Rapido l’intervento di estinzione da parte della squadra vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area

