In Fortezza Nuova arriva il Mercatino di Natale

Dopo una stagione estiva e autunnale che ha portato migliaia di persone a vivere gli spazi
della Fortezza Nuova, il grande bastione mediceo si apre a un progetto innovativo che
guarda al futuro e ridefinisce il modo di abitare questo luogo unico. Nasce, infatti, il Fortezza
Market Days, un nuovo concept pensato per dare spazio alla qualità, al territorio e alle tante
forme di creatività che animano la nostra città e la Toscana.
L’occasione per presentare il progetto alla città sarà il primo Mercatino di Natale, in
programma domenica 7 e lunedì 8 dicembre, dalle 10 alle 19. Due giorni in cui la Fortezza si
vestirà della magica atmosfera delle feste, accogliendo visitatori e curiosi nella suggestiva
cornice della Sala degli Archi e nel giardino delle mura esterne.
Tra artigiani, produttori locali, creativi, associazioni e piccole realtà, saranno oltre 50 gli
espositori che racconteranno ciò che di buono e bello la nostra regione sa realizzare. Si
potranno incontrare mani esperte che lavorano oggetti d’arte, produttori di miele, birre e
specialità del territorio, coltivatori di piante e fiori, appassionati di vinili, vintage e
modernariato, oltre a stand gastronomici selezionati che accompagneranno i visitatori
durante tutta la giornata. Una proposta ricca, varia e di qualità che unisce tradizione e
contemporaneità, nel segno del Made in Italy e della forte identità territoriale.
Il Mercatino di Natale avrà uno spazio completamente dedicato ai bambini. Il Koala Ludo,
che avrà un proprio stand durante la due giorni, proporrà infatti animazione e laboratori
creativi dedicati ai più piccoli, con attività al mattino e nel pomeriggio, per regalare ai bambini
un’esperienza divertente e completamente immersa nel clima natalizio.
La Fortezza Nuova, con i suoi 44mila metri quadrati di parco e i suoi locali restaurati,
continua così a confermarsi come uno dei cuori pulsanti della vita cittadina. Un luogo che,
grazie alla collaborazione tra Comune e privati, negli ultimi anni ha ritrovato energia e
visione, diventando uno spazio aperto a progetti culturali, didattici e commerciali durante
tutto l’anno. Il Fortezza Market Days nasce proprio da questa spinta: la volontà di valorizzare
gli spazi e dare voce alle realtà che rappresentano la qualità del territorio, creando un
appuntamento capace di attrarre livornesi, toscani e visitatori da fuori regione.
Il Mercatino di Natale sarà a ingresso gratuito e si svolgerà con il patrocinio del Comune di
Livorno.

