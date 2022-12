Home

In Fortezza Nuova arriva il "Natale a Km 0586", accampamento medievale, mercatino artigianale ed enogastronomico

3 Dicembre 2022

In Fortezza Nuova arriva il “Natale a Km 0586”, accampamento medievale, mercatino artigianale ed enogastronomico

“Natale a km 0586”, mercatino artigianale ed enogastronomico in Fortezza Nuova

Sabato 10 e domenica 11 dicembre ad ingresso gratuito

Livorno, 2 dicembre 2022

Si svolgerà nella cornice della Fortezza Nuova, sabato 10 e domenica 11 dicembre, “Natale a km 0586”, un evento organizzato da Scuola Europea Sommelier Livorno e Fortezza Village, pensato per sostenere i piccoli produttori e gli artigiani del nostro territorio.

Negli ultimi anni, infatti, il regalo artigianale di qualità o quello a base di prodotti enogastronomici del territorio si è trasformato da prodotto di nicchia a un prodotto sempre più apprezzato e ricercato. Da qui nasce l’idea di trovare, nel cuore della città, una cornice che renda possibile far giungere tali oggetti ad una platea più vasta possibile.

In Fortezza Nuova, tra il centro cittadino e il quartiere Venezia, in diverse aree appositamente allestite; i visitatori potranno spaziare tra banchi di assaggio e produzioni artigianali di qualità (vintage, vinili e tanto altro).

Spazio anche alle famiglie con bambini, con un “accampamento” pensato appositamente per intrattenere i più piccoli.

Per quanto riguarda gli orari, sabato 10 la manifestazione sarà aperta dalle ore 11 fino a mezzanotte, domenica 11 dicembre dalle ore 11 alle ore 22.

Sarà possibile pranzare e cenare negli appositi punti ristoro e food-track.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

L’iniziativa è stata presentata oggi, venerdì 2 dicembre, nella Sala degli Archi della Fortezza Nuova.

Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Luca Salvetti; l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo; la delegata della Scuola Europea Sommelier Livorno Carmen Licata con Simone Nannipieri; l’amministratrice di Fortezza Village Susanna Angioli insieme al direttore artistico Niccolò Mazzantini.

“Includere la Fortezza Nuova nel cuore delle attività dedicate alle feste rappresenta un modo nuovo per vivere un monumento storico ed aiutare concretamente le attività locali”, questo lo spirito che ha animato gli organizzatori. “Un importante evento per la città alla quale chiediamo un aiuto per supportare i piccoli produttori”.

Il sindaco Salvetti e l’assessore Garufo sottolineano l’importanza di questa nuova manifestazione.

E’ una manifestazione che va ad arricchire l’offerta e l’attrattiva turistica della città,

Ma che cosa troveranno i visitatori a “Natale a Km0586”?

BIRRIFICI ARTIGIANALI

Una selezioni di birrifici artigianali della Provincia di Livorno che daranno la possibilità ai visitatori di assaporare una vasta gamma di birre, tra le quali scegliere un regalo originale.

VINI DEL TERRITORIO

Il vino sarà presente con una selezione di produttori che, grazie al calice da degustazione che sarà possibile ricevere all’ingresso, offriranno degustazioni a tutti i partecipanti.

PRODOTTI TIPICI

Pasticceria, salumi, formaggi, carni, confetture e miele sono solo alcuni esempi dei prodotti disponibili nel Mercatino di Natale Enogastronomico, prodotti da provare e selezionare per personalizzare i doni natalizi.

FOOD TRACK DI QUALITÀ

Per questa prima edizione è stato scelto un gruppo di attività legate allo Street Food, che costituiranno una parte dell’area ristorazione dove poter “spiluccare” durante la visita ai banchi del mercatino artigianale.

L’ACCAMPAMENTO MEDIEVALE PER I BAMBINI

A creare momenti di intrattenimento ci penseranno i ragazzi di White Company Medioevo

Allestiranno un vero e proprio Accampamento Medioevale dove si potrà partecipare a diverse attività pensate principalmente per i bambini.

Tutte le informazioni, l’elenco aggiornato dei partner e degli espositori sono reperibili sul sito web dell’evento https://www.km0586.it/

