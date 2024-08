Home

In Fortezza Nuova arrivano Brant Bjork e Xavier Rudd, doppio appuntamento con artisti di rilievo internazionale

5 Agosto 2024

Livorno 5 agosto 2024 – In Fortezza nuova arrivano Brant Bjork e Xavier Rudd, doppio appuntamento con artisti di rilievo internazionale

Diversissimi tra loro, i due sono grandi artisti di rilievo internazionale: Brant Bjork, statunitense, è musicista, produttore e padre fondatore dello stoner, la versione acida e psichedelica dell’hard rock anni ‘60 e ‘70; Xavier Rudd, australiano, è il polistrumentista e cantautore folk che dà voce alla natura, alla sua terra d’origine e ai diritti degli aborigeni

MARTEDÌ 6 AGO STO

Finalmente arriva a Livorno Brant Bjork, il batterista e chitarrista statunitense che rappresenta in persona la storia dello stoner rock e che ha trascorso più di un quarto di secolo nell’epicentro del rock del deserto californiano.

Grande musicista di rilievo internazionale, Bjork ha fondato alla fine degli anni ‘80 i Kyuss, insieme a Josh Homme (che in seguito fonderà a sua volta i Queens Of The Stone Age), John Garcia e Nick Oliveri.

Dal farsi le ossa suonando la batteria e componendo i primi album storici di questa band che diverrà leggendaria, Bjork passerà nel 1997 a suonare la batteria nei Fu Manchu, continuando nel frattempo a produrre altre band, fino a che non intraprenderà la carriera solista.

Cantante, chitarrista, produttore e fondatore della propria etichetta discografica, Brant Bjork è un artista prolifico e dalla creatività implacabile, come dimostrano i ventitré album all’attivo, di cui quattordici da solista.

Sotto il cielo livornese Bjork suonerà accompagnato da Ryan Güt alla batteria e dal vecchio amico e pioniere del desert rock Mario Lalli (Fatso Jetson/Yawning Man) al basso.

In apertura di concerto i Mr Bison, solida rock band italiana che unisce psichedelia, retrorock ed elementi progressive, influenzata da Pink Floyd, King Crimson, Motorpsycho ed Elder, con cui ha condiviso il palco varie volte.

Reduci dalla prima parte del tour europeo, i Mr Bison suoneranno per la prima volta il nuovo album Echoes from the universe (Heavy Psych Sounds) nella loro provincia natale.

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

E sotto le stelle della Fortezza Nuova arriva anche l’unica data toscana del mini-tour di Xavier Rudd, il cantautore folk australiano che ha fatto il suo ritorno nel nostro paese con soli cinque appuntamenti.

The Cage e Fortezza Village presentano un altro evento imperdibile, questa volta dedicato a tutti gli amanti della musica etnica e delle influenze neo-hippy. Occasione unica per godere di un artista profondo e sfaccettato, magari a piedi scalzi, sorseggiando una bella birra ghiacciata sotto il caldo cielo livornese d’agosto.

Nato nel 1978 nella cittadina balneare di Torquay, in Australia, Xavier Rudd è un vero one-man band, polistrumentista e cantautore folk conosciuto per la musica dalle atmosfere primitive e per il sound che trasuda contaminazioni da tutto il mondo, essenziale e delicato, ma anche ruvido e malinconico. I suoi testi socialmente impegnati raccontano di natura, ambientalismo e diritti degli aborigeni.

Il concerto sarà l’occasione per ascoltare le tracce di Freedom Sessions, il nuovo ep di Rudd, uscito lo scorso 29 marzo per l’etichetta Salt.X Records/Virgin Music Group:

«È il mio primo ep in venticinque anni ed è una celebrazione della benedizione della ‘libertà’, un semplice stato dell’essere in cui tutti dovremmo avere il diritto di esistere. In quanto specie sensibile del pianeta che si è allontanata dalla sua forma originale, e che ha perso la sua connessione con lo stesso, stiamo tutti cercando la strada verso un luogo di completa pace interiore.

A causa dell’ordine mondiale che ha governato il pianeta e i suoi popoli nel corso dei secoli, ci troviamo ad avere a che fare con una serie di traumi generazionali e condizionamenti che permeano i nostri cuori e le nostre menti.

Così è la vita… alcuni giorni dobbiamo arrampicarci in salita con un carico pesante su di noi, altri giorni ci sentiamo come se potessimo spiccare il volo». Ad aprire il concerto il cantautore statunitense di musica folk Joshua Radin.

Inizio concerti in Fortezza Vecchia ore 21:00, biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster, posto unico in piedi, 25 euro più i diritti di prevendita.