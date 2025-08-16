Home

Eventi

In Fortezza Nuova dJ Rosco accende la notte di sabato 16 agosto

Eventi

16 Agosto 2025

In Fortezza Nuova dJ Rosco accende la notte di sabato 16 agosto

Livorno 16 agosto 2025 In Fortezza Nuova dJ Rosco accende la notte di sabato 16 agosto

Il lungo weekend di Ferragosto a Livorno si chiuderà con un evento tutto da ballare. Sabato 16 agosto, a partire dalle 21.30, la Fortezza Nuova diventerà una pista a cielo aperto grazie all’energia travolgente di DJ Rosco, protagonista del gran finale.

Con il suo inconfondibile stile e un’accurata selezione musicale che spazia tra generi e decenni, DJ Rosco promette di far muovere tutti, anche i più timidi. Dal primo beat fino all’ultima traccia, il pubblico sarà trascinato in un viaggio sonoro capace di alternare successi intramontabili e ritmi irresistibili, in un crescendo di atmosfera e divertimento.

La storica location nel cuore di Livorno offrirà ancora una volta uno scenario unico: mura antiche illuminate, brezza marina e il cielo estivo come soffitto naturale, per un’esperienza che unisce la magia del luogo alla potenza della musica dal vivo.

Un appuntamento perfetto per chi vuole salutare il Ferragosto con una serata di energia pura, in compagnia di amici e con tanta voglia di ballare fino a notte fonda.