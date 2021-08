Home

Boxpress

In Fortezza Nuova un grande concerto con i Gary Baldi Bros

Boxpress

25 Agosto 2021

In Fortezza Nuova un grande concerto con i Gary Baldi Bros

Livorno 25 agosto 2021

Giovedì 26 alle 21:30 in Fortezza Nuova, sul main stage un grande concerto con i Gary Baldi Bros.

Dopo il successo dello scorso anno presso il Teatro Goldoni di Livorno con un’orchestra sinfonica di 24 elementi e un coro, i GARY BALDI BROS replicano l’esperienza in un periodo particolare come quello del post lockdown.

GARY BALDI BROS SOCIAL ORCHESTRA è un viaggio tra la dance degli anni ‘90, la musica classica, il pop e il rock, attraverso varie realtà musicali arricchite da originali e maestosi arrangiamenti orchestrali e corali ma con qualcosa di diverso, qualcosa di più “social”.

Considerando le limitazioni, i distanziamenti e le dovute precauzioni, non potendo mettere l’orchestra sul palco, abbiamo deciso di filmare un’orchestra tutta al femminile e, per questa volta, farla suonare con noi

in video

Da un’;idea di Raffaele Commone

arrangiamenti CARLO BOSCO

Sound design VALERIO DENTONE

Orchestrazione STEFANO BRONDI

Maestro del coro CRISTIANO GRASSO

Management VERONICA PAPI

Direzione artistica GARY BALDI BROS

Produzione esecutiva ASS. CULTURALE GBB

GARY BALDI BROS

EMILIANO GEPPETTI/VOCE

CARLO BOSCO/PIANO

RAFFAELE COMMONE/BATTERIA

VALERIO DENTONE/BASSO

MICHELE CECCARINI/CHITARRA

GIACOMO PARISI/PERCUSSIONI E CHITARRA