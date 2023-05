Home

Cronaca

In fuga con la droga dalla polizia urta una donna in scooter e la fa cadere, tunisino all’obbligo di firma

Cronaca

6 Maggio 2023

In fuga con la droga dalla polizia urta una donna in scooter e la fa cadere, tunisino all’obbligo di firma

Livorno 6 maggio 2023 – In fuga con la droga dalla polizia urta una donna in scooter e la fa cadere, tunisino all’obbligo di firma

Gli agenti della Volante Zara della polizia di stato, in piazza Garibaldi, procedevano al controllo di un soggetto appiedi

L’uomo, per eludere il controllo; si dava a una precipitosa fuga verso piazza della Repubblica e successivamente in via del Pantalone, dove veniva raggiunto dagli agenti.

Il fuggitivo, nel cercare di far perdere le sue tracce, cercava di disfarsi di un telefono cellulare e di sostanza stupefacente, che venivano recuperati dalla polizia

Inoltre durante la fuga, nell’attraversare correndo le vie durante la fuga, urtava una donna a bordo di un ciclomotore facendola cadere a terra.

L’uomo, privo di qualsivoglia documento, veniva accompagnato presso gli uffici della questura per essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Il reo veniva identificato in un tunisino del 1993

La sostanza stupefacente rinvenuta era di tipo cocaina per un peso complessivo lordo di grammi 1,38 e suddivisa in 5 involucri termosaldati è stata sequestrata insieme al cellulare e 50 euro

Gli agenti procedevano all’arresto del tunisino per ex art. 73 D.P.R. 309/90 e deferito in stato di libertà ex art. 337 c.p., di ciò ne veniva data notizia al P.M. di turno, Dott.ssa CARMAZZI, la quale disponeva di trattenere l’arrestato presso le camere di sicurezza nell’attesa della direttissima che si e’ svolta nella mattina odierna che ha veduto convalidare l’arresto con obbligo di firma.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin