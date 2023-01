Home

20 Gennaio 2023

In fuga dalla Polizia, lo fermano le biciclette legate al palo

CONTRASTO NELLE PIAZZE DELLO SPACCIO: FERMATO ED AVVIATO AL RIMPATRIO CITTADINO TUNISINO . IMPIEGATE 8 VOLANTI

Livorno 20 gennaio 2023

La sera del 18 gennaio una delle pattuglie del Reparto Prevenzione crimine della polizia, transitando in Piazza Mazzini (zona notoriamente frequentato da spacciatori e tossicodipendenti.) notava quattro soggetti nordafricani appiedati, in evidente atteggiamento furtivo, sostare con fare sospetto nella parte retrostante di una baracchina.

Di iniziativa gli agenti decidevano di procedere ad un controllo

Appena arrestata l’auto di servizio, prima ancora che gli operatori scendessero dalla vettura di servizio, al fine di eludere un eventuale controllo da parte degli Agenti; due di questi iniziavano improvvisamente a correre. Prontamente gli agenti, nel tentativo di bloccare i fuggitivi, gli inseguivano a piedi.

Uno dei due soggetti in fuga, mentre superava i giardini di Piazza Mazzini lanciava un involucro di colore bianco dalla mano destra, per poi subito dopo attraversare, senza osservare se sopraggiungevano veicoli, via Gaetano D’Alesio e continuare la sua corsa in direzione Scali Adriano Novi Lena.

Subito dopo svoltava all’altezza della pizzeria “Decimo Porto” e si immetteva in via delle Navi facendo perdere così le proprie tracce. –

Nel frattempo venivano diramate le descrizioni del soggetto in questione alle altre auto sul territorio:

nordafricano, età 30 anni, corporatura snella, carnagione olivastra, alto circa 175 cm, capelli rasati ai lati, indossante jeans e giubbotto di colore nero, scarpe da ginnastica.

Pochi minuti dopo, durante le fasi di ricerca, percorrendo via Verdi, all’altezza del civico 165, questa una pattuglia notava un soggetto corrispondente a quello descritto che; al passaggio degli agenti cercava di nascondersi tra le auto in sosta.

Appena scoperto l’uomo riprendeva la sua corsa in direzione via delle Navi per poi svoltare in Borgo dei Cappuccini.

Qui continuava la sua fuga lungo il marciapiede fino a quando, non accortosi di alcune bici legate ad un palo, le colpiva cadendo rovinosamente a terra

Alla richiesta di un valido documento di riconoscimento, la persona non esibiva il permesso o la carta di soggiorno (od altro titolo che comprovasse l’avvenuta richiesta di regolarizzazione); dichiarava di essere al momento sprovvisto di qualsiasi documento valido di identificazione.

Si autoidentificava come un tunisino del 1991, in Italia senza fissa dimora.

La perquisizione personale sul posto dava esito NEGATIVO. Tuttavia, veniva trovato in possesso di denaro in contante per euro 90, suddivise in:

nr. 1 banconote da euro 50;

nr. 2 banconote da euro 20

2 Banconote di piccolo taglio, stropicciate, che custodiva singolarmente all’interno delle varie tasche del jeans indossato e ritenuto dagli operandi presumibile ricavato dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le fasi del controllo venivano ripercorse a ritroso le vie di fuga del soggetto. Una volante dell’UPGSP si portava in Piazza Mazzini, all’altezza di un chiosco dove il soggetto aveva iniziato la fuga ed era stato visto lanciare qualcosa dalla mano destra.

Qui, a terra, in prossimità del baracchino gli agenti recuperavano un imballo in plastica trasparente, contenente all’interno nr. 4 involucri in cellophane dl colore bianco termosaldati, contenenti all’interno sostanza in polvere di colore bianco, verosimilmente all’aspetto sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

Il fermato veniva fotosegnalato dalla polizia scientifica, denunciato per i reati di:

“detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” ex art. 73 comma 5, detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ex art. 309/90, “resistenza a pubblico ufficiale”, ex art. 337 c.p. ed “immigrazione clandestina per violazione dell’ordine del Questore”, ex art. 14 comma 5 TER D.LGS 286/1998

Piantonato nella notte ed in mattinata da una volante in attesa di ottenere un posto in uno dei centri di rimpatrio a livello nazionale.

Ottenuto il via per il Centro di Roma ed adottato il provvedimento di esplusione, nella serata di ieri una pattuglia lo ha consegnato al Centro Rimpatri di Roma.

Per il complesso dell’operazione sono state impiegate 8 volanti tra la serata del fermo e quella di ieri.

