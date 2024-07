Home

Provincia

Cecina

In giro con una bici da 1100 euro, denunciato per ricettazione

Cecina

6 Luglio 2024

In giro con una bici da 1100 euro, denunciato per ricettazione

Cecina (Livorno) 6 luglio 2024 – In giro con una bici da 1100 euro, denunciato per ricettazione

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno denunciato alla locale A.G. un 24enne di origine pakistana, poiché gravemente indiziato del reato di ricettazione.

I militari hanno individuato e fermato l’uomo in orario serale in sella ad una e-bike del valore di oltre 1.100 euro, apparentemente nuova, di cui però non ha saputo indicare l’origine e giustificarne il legittimo possesso, ingenerando nei militari il sospetto che fosse di illecita provenienza.

Una volta identificato, sono stati effettuati accertamenti sul mezzo per verificarne l’eventuale furto. Avuto l’esito positivo, peraltro ben riconoscibile per marca e colori, a colui che ne ha rivendicato la legittima proprietà in fase di denuncia, è stata riconsegnata al legittimo proprietario, ed il 24enne denunciato all’AG di Livorno per ricettazione.