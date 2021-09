Home

11 Settembre 2021

In Italia gli occhiali di Facebook per video, foto e chiamate

Tecnologia



A prima vista sembrano dei classici Ray-Ban ma in realtà scattano foto, registrano video e permettono di far partire una telefonata e ascoltare musica senza mani, con l’assistente vocale. Sono i Ray-Ban Stories, gli occhiali nati dalla collaborazione tra Facebook ed EssilorLuxottica che arrivano da oggi anche in Italia.

Costano più o meno quanto un occhiale griffato e mirano a ridare slancio ad un settore, quello degli smart glasses, di cui Google è stata pioniera, che non è mai davvero esploso. Questo dispositivo indossabile ha dalla sua la tradizione di un’azienda storica del Made in Italy e il bacino di miliardi di utenti dell’ecosistema di Mark Zuckerberg che mira a espandere l’interazione dei contenuti social fuori dai contesti digitali tradizionali, come smartphone e computer.

“E’ un prodotto che dimostra come i consumatori non debbano più scegliere tra tecnologia e moda: possono vivere il momento e rimanere connessi mentre indossano il loro stile preferito”, sottolinea Rocco Basilico, Chief Wearables Officer di EssilorLuxottica. “Stiamo introducendo un modo completamente nuovo con cui rimanere connessi al mondo che ci circonda – aggiunge Andrew Bosworth, vicepresidente dei Facebook Reality Labs – abbiamo scelto l’Italia tra i primi paesi al lancio perché sappiamo quanto conti lo stile nella vita di tutti i giorni e quanto gli italiani amino la tecnologia”.

I Ray-Ban Stories integrano due fotocamere da 5 megapixel agli apici superiori per scattare foto e registrare video, che si gestiscono attraverso la nuova app Facebook View su iOS e Android. Per le operazioni di registrazione e scatto c’è un tastino sull’asta destra, una luce lampeggia intorno alle due fotocamere per avvisare le persone che il dispositivo sta catturando le immagini. “Invitiamo comunque gli utenti a spegnere gli occhiali quando si trovano al chiuso – spiega Facebook – per preservare la privacy di chi li circonda”. Una volta trasferiti i contenuti dagli occhiali allo smartphone, questi possono essere condivisi su Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat e le altre app già installate sul telefono. Abbinando gli occhiali via Bluetooth allo smartphone è poi possibile anche effettuare o rispondere a telefonate ed ascoltare musica o l’audio di video, senza auricolari.

I Ray-Ban Stories arrivano da oggi in Italia, uno dei primi paesi di lancio insieme a Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Irlanda e Canada e sono ordinabili su questo sito. Arrivano in tre modelli (Wayfarer, Meteor e Round) in vari colori e lenti (da sole, chiare, transition e graduate), e il prezzo parte da 329 euro. Dal 13 settembre si troveranno anche presso punti vendita Luxottica Retail selezionati, tra cui Salmoiraghi & Viganò e SunglassHut

