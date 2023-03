Home

In migliaia a visitare il sommergibile Venuti e la fregata Margottini

25 Marzo 2023

Livorno 25 marzo 2023 – Arrivate in porto ed iniziate le visite guidate alla Fregata Margottini ed al sommergibile Venuti della Marina Militare.

Nella prima mattina di visite, migliaia le persone che si sono messe in fila per visitare i due mezzi navali, di seguito ripetiamo gli orari delle viste e alcune immagini (Foto Paolo Mura) dei due mezzi navali in porto

Fregata Carlo Margottini

La fregata Carlo Margottini .è la terza delle Fregate Europee Multi Missione classe Bergamini e la seconda della classe in versione ASW. È intitolata al capitano di vascello, medaglia d’oro e di bronzo al valore militare, Carlo Margottini, caduto il 12 ottobre 1940 nell’affondamento del cacciatorpediniere Artigliere.

Nave Margottini ormeggiata all’accosto 62 (Calata Sgarallino):

Sabato 25 marzo:

dalle ore 09.00 alle ore 13.00

dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Domenica 26 marzo:

dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Sommergibile Pietro Venuti

Il Pietro Venuti è un sottomarino della Marina Militare italiana, varato il 9 ottobre 2014 presso gli stabilimenti Fincantieri del Muggiano. Si tratta della terza unità della classe U-212 dopo i sommergibili Todaro e Scirè. il Sottomarino prende il nome dal capo silurista Pietro Venuti, caduto nel Mar Arabico il 24 giugno 1940 e decorato con medaglia d’oro al valor militare alla memoria per il gesto eroico compiuto a bordo del sommergibile Luigi Galvani, dislocato in Mar Rosso

Sommergibile Venuti ormeggiato all’accosto 75 (Molo Mediceo):

Sabato 25 marzo:

dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Domenica 26 marzo:

dalle ore 10.00 alle ore 13.00

dalle ore 14.00 alle ore 17.00

