In monopattino senza casco, multato 50enne. Le nuove disposizioni del codice della strada

Elba

3 Febbraio 2025

Isola d’Elba (Livorno) 3 febbraio 2025 In monopattino senza casco, multato 50enne. Le nuove disposizioni del codice della strada

Sono stati incrementati i servizi esterni dei Carabinieri di Livorno in ottica di contrasto anti degrado nelle aree più a rischio del territorio urbano e prioritariamente orientati alla prevenzione di ogni forma di reato in genere. Dette operazioni disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno in linea con le direttive stabilite nel corso del Comitato per l’Ordine e la sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, hanno interessato tutto il territorio della provincia labronica ricomprendendo anche l’Isola d’Elba nel cui territorio i Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno incrementato i controlli alla circolazione e la prevenzione dei reati attraverso numerose pattuglie in servizio esterno; in particolare hanno continuato a svolgere un ruolo determinante nel contrasto nonché prevenzione al consumo di droghe e all’abuso di alcoolici anche in chiave di sicurezza stradale, con il costante controllo del territorio attraverso servizi mirati, anche in orari diurni.

Durante il decorso fine settimana i militari delle Stazioni di Capoliveri, Portoferraio e Rio, coadiuvati da una pattuglia di motociclisti dell’Aliquota Radiomobile di Portoferraio, hanno effettuato diversi controlli agli utenti della strada per accertare il rispetto delle norme recentemente introdotte nel codice della strada, nell’ottica di prevenire malsane abitudini alla guida che possono mettere a repentaglio la propria e l’altrui incolumità. A Portoferraio, proprio sulla base delle nuove norme, i Carabinieri della locale Compagnia hanno fermato e sanzionato un uomo per mancato uso del casco sul monopattino. La sanzione prevista in questa tipologia di trasgressione ammonta ad euro 50. Il nuovo codice della strada, va ricordato, introduce principalmente tre novità sul fronte dell’uso dei monopattini: casco obbligatorio anche per chi ha più di 18 anni, targa (contrassegno identificativo) e copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Per quanto riguarda l’obbligo del casco, è stabilito che è dovere dell’utente portarlo con sé per poter noleggiare un monopattino. Le norme stabiliscono, inoltre, che i monopattini possono circolare solo sulle strade cittadine che hanno un limite di velocità non superiore a 50 km/h, nelle aree pedonali e sulle piste ciclabili e non possono circolare contromano. È altresì vietata la sosta sui marciapiedi, eccetto che nelle aree eventualmente riservate e permane la regola del necessario compimento del quattordicesimo anno d’età per l’utilizzo di detto mezzo. La velocità massima consentita è 20 km/h, limitata a 6 km/h nelle aree pedonali. I mezzi devono inoltre essere dotati di segnalatore acustico, frecce, freni, luci, e vanno condotti tenendo il manubrio con entrambe le mani, indossando in orario notturno giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Se il monopattino non è conforme alle norme, le multe che saranno elevate ammontano da un minimo di euro 200 sino a 800.

Nel corso dell’articolato servizio i carabinieri hanno controllato 46 persone, 29 veicoli, 4 locali pubblici e 4 soggetti sottoposti a misure cautelari personali e di prevenzione ed in alcuni casi restrittive (arresti domiciliari).