In mostra i lavori dei finalisti di In-Ciampi di fotografia

11 Dicembre 2025

Livorno 11 dicembre 2025

La fotografia ancora protagonista a Livorno con la nuova edizione di IN-CIAMPI di Fotografia,

il concorso che unisce lo sguardo contemporaneo dei fotografi alla poesia ruvida e profonda

di Piero Ciampi.

Venerdì 12 dicembre alle 18, Extra inaugura la mostra dedicata alle venti opere finaliste,

selezionate tra le numerose candidature arrivate da tutta Italia, a conferma di un interesse

crescente verso un progetto che sta costruendo una propria identità forte e riconoscibile.

Il tema scelto per il 2025, «Oltre le macerie», dialoga direttamente con l’edizione del 28°

Premio Ciampi e si è rivelato un potente catalizzatore di linguaggi: un invito a guardare ciò

che resta dopo un crollo, fisico o interiore, e a interrogarsi sulle possibilità che emergono dalle

crepe e dalle crisi.

Le fotografie finaliste raccontano frammenti di quotidianità colti nella loro vulnerabilità, ma

anche gesti minimi di resistenza, intimità che si ricompongono, paesaggi che conservano una

sorprendente capacità di rinascere.

A scegliere le opere esposte è stata una giuria composta da Elena Bacchi, Alessandro

Fruzzetti e Riccardo Bargellini, coordinata da Fabrizio Razzauti di Extra. Un lavoro attento e

complesso, che ha richiesto sensibilità e sguardo critico nel confrontarsi con immagini molto

diverse per stile, poetica e approccio narrativo.

Il vincitore o la vincitrice del premio sarà annunciato proprio venerdì 12 dicembre, nel corso

dell’inaugurazione. La lista dei finalisti, in ordine alfabetico, comprende:

Giancarlo Ballo, Anna Bernardoni, Roberto Besana, Elisa Bresciani, Daria Capanna, Alessandro

Ciapini, Martina Corradi, Massimiliano Cozza, Roberta Di Battista, Loretta Galli, Sara La

Valle, Francesco Luongo, Jacopo Mencacci, Roberto Menardo, Patrizia Mori, Luisa Montagna,

Francesca Palagi, Gregorio Tommaseo e Federica Troisi.

Le loro opere saranno esposte negli spazi di Extra fino al 24 dicembre, ad ingresso libero.

Come avviene ogni anno, le immagini entreranno anche nel catalogo cartaceo dell’edizione

in arrivo la prossima settimana e saranno incluse nella mappatura annuale di Gravitat – Spazio

Aperto della Fotografia, il progetto che raccoglie e analizza la partecipazione fotografica

contemporanea ad Extra, delineando un quadro sempre più ricco e articolato della scena

nazionale.

La mostra conferma la vocazione di Extra, che nel suo stesso nome porta l’idea di un «oltre», a

essere un luogo in cui discipline diverse dialogano e si contaminano.

In questo senso, «Oltre le macerie» diventa non soltanto il tema di un concorso, ma una

direzione di lavoro: un modo per pensare la cultura come spazio attivo, aperto, capace di

attraversare le fratture del presente e proporre nuove modalità di guardare il mondo.

La mostra è visitabile dal 12 al 24 dicembre 2025 negli orari di apertura di Extra Factory (10-12

e 17-19.30), in piazza della Repubblica a Livorno, l’ingresso è libero

