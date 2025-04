In mostra i mezzofondisti della Libertas Livorno in questo inizio di stagione

Home

Livorno 30 aprile 2025

Gran week end per i mezzofondisti dell’Atletica Libertas Livorno che in giro per l’ Italia hanno saputo mettersi in mostra in questo inizio di stagione.

Margherita Voliani a Cosenza ai Campionati Italiani dei 10.000 in pista è riuscita a conquistare un ottimo terzo posto con il primato personale ed ottima prestazione di 35’04”45 dimostrando il suo valore e dando una grande soddisfazione a coach Enzo Fasano.

Non appena sbarcata in Italia ecco che la nuova keniana Abigael Chelangat, chiamata ad unirsi all’eccellente gruppo di mezzofondo femminile, vincere la gara dei 3000 a Siena con l’ottimo tempo di 8’58”47 per poi andare a vincere dopo due giorno un 10.000 su strada a Muggia con l’altrettanto ottimo tempo di 33’29.

Nel mezzofondo gran gara di Cosimo Paggini a La Spezia dove vince e abbatte il suo personale portandolo a 1’53”30 e il giovanissimo Mattia Tedeschi anch’esso si migliora e abbatte il muro dei 2 minuti con il personale a 1’59”69 con grande soddisfazione della loro allenatrice Patrizia Gini.

A Busto Arsizio invece gare spurie con Francesca Bianchi che chiude la gara dei m. 600 con il bel tempo di 1’30”51, mentre in campo maschile esordio in amaranto di Riadh Chninni che fa fermare i cronometri a 1’19”93 seguito dall’ottimo Riccardo Di Cesare con 1’20”05 e Alessandro Di Loreto con 1’24”05, nei m. 5000 Francesco Alliegro in una gara tattica conclude abbattendo il suo primato personale portandolo a 14’09”90.

Un week end all’insegna del mezzofondo con ottimi risultati che fanno ben sperare per la stagione in fase di definitivo avvio.