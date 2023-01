Home

Cronaca

In ospedale una messa in ricordo del dottor Rolando Gagliardi recentemente scomparso

Cronaca

29 Gennaio 2023

In ospedale una messa in ricordo del dottor Rolando Gagliardi recentemente scomparso

LIVORNO, 29 gennaio 2023 – Martedì prossimo, 31 gennaio, alle 16 sarà celebrata da don Placido Bevinetto un messa nella chiesa ospedaliera in ricordo del dottor Rolando Gagliardi recentemente scomparso.

Gagliardi, nato nel 1945, si era laureato nel 1970 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Messina. Iniziò la carriera come chirurgo generale in Veneto per trasferirsi dopo pochi mesi a Firenze come assistente di neurochirurgia nel reparto diretto dal professor Sergio Briani, lo stesso reparto di cui fece parte Pasquale Mennonna, direttore per circa 30 anni della neurochirurgia di Careggi. Dopo circa 25 anni di servizio a Careggi, nel 1997 era venuto a Livorno a dirigere il reparto fino al pensionamento avvenuto nel 2012.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin