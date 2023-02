Home

25 Febbraio 2023

Livorno 25 febbraio 2023 – In pagamento i contributi del “Pacchetto Scuola”

Il Comune di Livorno ha messo in pagamento i contributi del “Pacchetto Scuola” per l’anno scolastico 2022/2023. Gli interessati (quasi 2.600 le domande accolte) hanno già ricevuto o riceveranno nei prossimi giorni il beneficio direttamente sul proprio conto corrente, in base all’IBAN indicato al momento della presentazione della domanda.

Il contributo individuale ammonta a 152,73 euro, per un totale erogato dall’Amministrazione comunale di quasi 394mila euro.

L’incentivo è finalizzato al sostenimento delle spese (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) per la frequenza di scuole statali o paritarie secondarie di primo o secondo grado (cioè scuole medie e istituti superiori), per famiglie con ISEE fino a 15.748,78 euro.

La graduatoria definitiva, con i nominativi dei richiedenti codificati in base al numero di protocollo della domanda, è consultabile su www.comune.livorno.it, area tematica Educazione e Scuola, sezione Contributo Pacchetto Scuola

