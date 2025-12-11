Home

Cronaca

In Pediatria arrivano i regali del Comandante Alfa per il Natale 2025

Cronaca

11 Dicembre 2025

In Pediatria arrivano i regali del Comandante Alfa per il Natale 2025

Livorno 11 dicembre 2025 In Pediatria arrivano i regali del Comandante Alfa per il Natale 2025

LIVORNO, 10 dicembre 2024 – Giochi, puzzle, libri e molto altri regali sono stati consegnati, come da tradizione, al reparto di Pediatria da Paolo Iovino, promotore locale della raccolta effettuata insieme al Comandante Alfa, celebre fondatore del Gruppo Intervento Speciale (Gis) dell’Arma dei Carabinieri.

“Tutti questi regali – spiega Roberto Danieli, direttore della Pediatria di Livorno – diventeranno a breve momenti di gioia inaspettata per i nostri piccoli pazienti. Ringraziamo per questo la squadra formata da Paolo e Irene, ormai due riferimenti per tutti noi, e il Comandante Alfa, da sempre sensibile alle tematiche riguardanti l’infanzia, anche se quest’anno non ha potuto essere presente è oramai vero e proprio amico del nostro reparto”.

L’evento, come da tradizione, è stato infatti organizzato oltre che dal Comandate Alfa anche dalla squadra ormai affiatata composta da da Paolo Iovino, presente alla consegna dei doni natalizi, la moglie Irene Pazzagli e l’amica Stella L’Erede assieme alla giornalista freelance Angelica Lo Porto.



“L’evento – conferma l’organizzatore Paolo Iovino – è pensato per donare gioia durante le festività natalizie ai bambini ricoverati che spesso devono sopportare patologie invasive e dolorose. Ringraziamo, oltre a tutto il personale del reparto guidato dal primario Roberto Danieli e al direttore sanitario dell’ospedale, Spartaco Mencaroni presente all’iniziativa, anche Ime e le amiche dello staff e della direzione di Toysuper di Livorno, le famiglie: Chiara e Matteo Mangini, Sabrina e Luca Fregoli, Virginia e Davide Nicolosi che hanno donato materiale ludico e giocattoli contribuendo in modo significativo al successo dell’evento. Un affettuoso augurio di buon natale a tutti i partecipanti all’evento in particolare ai bambini per una rapida e definitiva guarigione. A tutti i bambini, alle loro famiglie ed ai partecipanti all’iniziativa un caro augurio di buone feste”.

Ad accogliere la donazione oltre al primario Roberto Danieli e al direttore Spartaco Mencaroni erano presenti anche le insegnanti Maria Cristina Piovani e Natalia Caia, il personale sanitario Eleonora Dati, Palma Fele, la Oss Federica, Marcella Federico, Adriano Petrillo e Matteo Botti.

In Pediatria arrivano i regali del Comandante Alfa per il Natale 2025