In pediatria l’albero di Natale donato dal 184° Reparto Comando e Supporti Tattici Paracadutisti “Nembo”

12 Dicembre 2025

Ospedale di Livorno, in Pediatria l’albero donato dal 184° Reparto Comando e Supporti Tattici Paracadutisti “Nembo”

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio sentito ringraziamento al Comandante Mirko Antonio De Mitri del 184° Reparto Comando e Supporti Tattici Paracadutisti “Nembo”, con sede in Viale Carducci, per la visita effettuata questa mattina al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Livorno, insieme a una rappresentanza del corpo. In occasione dell’incontro, i militari hanno donato e allestito un albero di Natale destinato ai piccoli pazienti, un gesto che ha portato un segno tangibile di vicinanza e attenzione in un periodo dell’anno particolarmente sensibile.

Roberto Danieli, direttore della Pediatria, ha espresso profonda gratitudine per l’iniziativa, salutando con favore questa prima visita e auspicando che possa rappresentare l’inizio di una collaborazione nuova e proficua tra il reparto e il 184° Reparto Comando e Supporti Tattici Paracadutisti “Nembo”.

Spartaco Mencaroni, direttore del presidio ospedaliero di Livorno, ha sottolineato il valore di gesti che si fondano sulla disponibilità e sulla presenza, soprattutto quando rivolti ai bambini. Ha ricordato come la sofferenza dei più piccoli interpelli profondamente la comunità e come, proprio in momenti come questi, emergano i valori condivisi che la tengono unita. Ha evidenziato inoltre che, così come il personale sanitario, anche i rappresentanti delle Forze Armate svolgono un ruolo fondamentale nel custodire e promuovere tali valori.

L’Azienda USL Toscana nord ovest rinnova il proprio ringraziamento al Comandante De Mitri e ai suoi collaboratori, riconoscendo nella loro presenza un significativo contributo al clima di solidarietà che sostiene quotidianamente il percorso di cura dei bambini e delle loro famiglie.