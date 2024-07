Home

Cronaca

In pensione Anna Novelli responsabile della Terapia Sub Intensiva del pronto soccorso

Cronaca

12 Luglio 2024

In pensione Anna Novelli responsabile della Terapia Sub Intensiva del pronto soccorso

LIVORNO, 12 luglio 2024 – In pensione Anna Novelli responsabile della Terapia Sub Intensiva del pronto soccorso

È andata in pensione la dottoressa Anna Novelli per molti anni responsabile della Terapia Sub Intensiva all’interno del Pronto Soccorso di Livorno.

Novelli, 66 anni, si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1983 per poi specializzarsi in Medicina Interna nel 1988 all’Università di Pisa. Per oltre 30 anni ha lavorato all’ospedale di Livorno e in particolare nel settore dell’Emergenza e Urgenza dove ha ricoperto ruoli di responsabilità che l’hanno fatto conoscere e apprezzare da migliaia di livornesi.

“Con la meritata pensione di Anna Novelli – ammette Luca Dallatomasina, direttore della Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di Livorno – il nostro reparto perde sicuramente una valida professionista che mancherà non solo a tutti gli operatori sanitari, ma anche ai tanti pazienti che nel momento della difficoltà hanno trovato in lei un punto di riferimento importante per capacità, dedizione e umanità. Colgo quindi l’occasione per ringraziarla a nome di tutto il reparto per il prezioso lavoro svolto e, a titolo personale, per il supporto che ha sempre assicurato fin dal mio arrivo. Sentiremo sicuramente la sua mancanza come professionista e come persona”.

Ad Anna Novelli giungano i più sentiti ringraziamenti da parte della direzione aziendale, ospedaliera e di tutti i colleghi che in questi anni hanno avuto l’opportunità di lavorare con lei.

In foto la dottoressa Anna Novelli con il primario Luca Dallatomasina