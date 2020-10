Home

In pensione il vigile del fuoco Gherardi. “La sua attività è stato un esempio per tutti”

30 Ottobre 2020

Livorno 30 ottobre 2020

Il Dipartimento dei vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile ha comunicato che il Direttore Coordinatore Speciale Paolo Ghelardi in servizio presso il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Livorno viene collocato a riposo per limiti di età, con decorrenza 01/11/2020.

Il direttore Paolo Ghelardi si è fatto apprezzare per le competenze tecniche e per la capacità professionale dimostrata sin dal primo giorno di servizio che risale alla data del 01/10/1984, diventando in breve tempo uno dei principali punti di riferimento a livello provinciale e nazionale.

Grazie a tali requisiti attitudinali Paolo Ghelardi ha espletato con diligenza i seguenti rilevanti incarichi di prestigio :

Componente della Commissione Prov.le di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

Referente per i rapporti istituzionali con funzioni di rappresentanza,

Componente della Commissione provinciale di vigilanza sulle sostanze esplosive e infiammabili;

Componente del G.O.S. ( Gruppo operativo Sicurezza) per le attività sportive presso lo Stadio “Picchi “ di Livorno;

Componente delle Commissioni Comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

componente della commissione provinciale gas tossici:

componente del comitato provinciale di Protezione Civile ( Legge 225/92 – art. 13)

Referente Provinciale NBCR e Difesa Civile;

Referente Provinciale dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria;

Referente Provinciale della Rete di Rilevamento della Radioattività;

Referente Provinciale degli Impianti di Telecomunicazione VV.F.;

Referente Provinciale della Formazione Professionale VV.F.;

Referente Provinciale della Colonna Mobile VF;

Referente Provinciale T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso);

Referente Provinciale A.I.B. (Antincendi Boschivi);

Referente Provinciale per i Potenziamenti Stagionali;

Referente Provinciale Cerimoniale;

Referente Provinciale del Progetto “Scuola Sicura”;

Responsabile delle comunicazioni in emergenza e rapporti con i media.

A ciò si aggiunge l’elevato bagaglio di esperienze professionali maturate nel corso dei seguenti eventi calamitosi:

– Incendio Stabilimento ITALSO – Livorno 1987;

– Alluvione Garfagnana 1987;

– Incendio delle Colline Livornesi 1990;

– Collisione ed incendio M/C Agip Abruzzo / M/T Moby Prince – Livorno 1991;

– Terremoto Umbria/Marche 1997;

– Terremoto Molise 2002;

– Terremoto Abruzzo 2009;

– Emergenza incidente navale “Costa Concordia” – I. Giglio 2012;

– Terremoto Emilia 2012.

– Terremoto Centro Italia 2016/2017;

– Emergenza NBCR Covid 19 2020.

Oltre che per le capacità professionali, il direttore Paolo Ghelardi si è fatto apprezzare per la passione, l’entusiasmo e l’impegno profuso per divulgare l’attività del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco dove il suo contributo è stato determinante per la crescita del Comando .

La sua attività è stato un esempio per tutti.

Il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Livorno formula a Paolo Ghelardi un saluto cordiale e i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni e di massima serenità.