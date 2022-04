Home

In pensione Lorena Rugiadi, il saluto di Azienda e colleghi

29 Aprile 2022

29 Aprile 2022

In pensione Lorena Rugiadi, il saluto di Azienda e colleghi

Livorno, 29 aprile 2022

L’Azienda USL Tosca nord ovest ringrazia la dipendente in pensione Lorena Rugiadi per i suoi molti anni di impegno professionale all’interno del dipartimento delle Risorse Umane, ha fornito un contributo fondamentale alle attività aziendali.

Lorena Rugiadi, responsabile dell’ufficio della Valorizzazione del personale Sud, ha gestito negli ultimi anni le selezioni del personale del comparto e prima all’nterno dell’ufficio delle Politiche del personale dell’ex ASL 6 di Livorno, contribuendo con la sua energia e il suo entusiasmo a raggiungere importanti obiettivi, supportando i direttori di dipartimento e diventando un punto di riferimento insostituibile per i colleghi.

A Lorena, che ha dimostrato qualità umane e professionali non comuni, vanno la gratitudine e l’affettuoso saluto della Direzione aziendale e in particolare di tutte le colleghe e i colleghi del dipartimento delle Risorse umane, insieme all’augurio di tanta serenità per gli anni a venire.

